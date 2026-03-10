Η Apple μειώνει την εξάρτησή της από την Κίνα - Περίπου το 25% των iPhone κατασκευάζεται πλέον στην Ινδία

O τεχνολογικός κολοσσός κατασκευάζει πλέον στην Ινδία το ένα τέταρτο των iPhone, αφού το 2025 αύξησε την παραγωγή των διάσημων smartphone της κατά περίπου 53%.

Ολοένα και μεγαλύτερη γίνεται μέρα με τη μέρα η στροφή της Apple προς την Ινδία, στην προσπάθειά της να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα. Πλέον ο τεχνολογικός κολοσσός κατασκευάζει εκεί το ένα τέταρτο των iPhone, αφού την περασμένη χρονιά αύξησε την παραγωγή των διάσημων smartphone της κατά περίπου 53%.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία συναρμολόγησε περίπου 55 εκατομμύρια iPhone στην Ινδία το 2025, από 36 εκατομμύρια ένα χρόνο νωρίτερα, όπως αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα και που ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Η Apple κατασκευάζει περίπου 220 έως 230 εκατομμύρια iPhone ετησίως παγκοσμίως, με το μερίδιο της Ινδίας στο σύνολο να αυξάνεται ραγδαία.

Η Apple έχει επιταχύνει την επέκτασή της στην πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου τα τελευταία χρόνια, ενισχυμένη από τα κίνητρα που συνδέονται με την παραγωγή του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, τα οποία στοχεύουν στη μετατροπή της Ινδίας στο εργοστάσιο του πλανήτη. Οι επιδοτήσεις έχουν βοηθήσει στην αντιστάθμιση ορισμένων από τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα κόστους που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης μιας ισχυρής αλυσίδας εφοδιασμού και προκλήσεων όσο αφορά τα logistics, τα οποία συναντά κανείς και στην Κίνα.

Το 2025, οι αποστολές από την Κίνα, όπου η Apple εξακολουθεί να κατασκευάζει το μεγαλύτερο μέρος των iPhone, αντιμετώπισαν δυσκολίες ως αποτέλεσμα των αμερικανικών δασμών που σχετίζονται με τον εμπορικό πόλεμο των δύο οικονομικών δυνάμεων. Οι δασμοί ώθησαν την Apple και τους προμηθευτές της να μεταφέρουν μεγαλύτερο μερίδιο συσκευών που προορίζονται για την αμερικανική αγορά σε εναλλακτικούς προορισμούς παραγωγής, με την Ινδία να αναδεικνύεται ως μία σημαντική εναλλακτική.

Παρόλο που το χάσμα έχει μειωθεί, η συναρμολόγηση ηλεκτρονικών ειδών και η κατασκευή εξαρτημάτων εξακολουθεί να κοστίζει περισσότερο στην Ινδία από ό,τι σε χώρες όπως η Κίνα και το Βιετνάμ. Αυτό ώθησε την Apple, τη Samsung και άλλες εταιρείες να ζητήσουν περισσότερη κρατική υποστήριξη.

Οι εταιρείες συζητούν με το Νέο Δελχί έναν ακόμη γύρο κινήτρων για την υποστήριξη της αύξησης των εξαγωγών. Οι τρέχουσες επιδοτήσεις παραγωγής smartphones της Ινδίας λήγουν στις 31 Μαρτίου και με το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να καταργεί ορισμένους από τους δασμούς που επηρεάζουν την Κίνα, η Ινδία πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να παραμείνει ανταγωνιστική από πλευράς κόστους.

Πέρα από το θέμα της κατασκευής, η Apple στοχεύει σε αύξηση του μεριδίου αγοράς σε μια περιοχή όπου οι πωλήσεις της έχουν ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια.