Κεφαλογιάννης: Το αποτέλεσμα της αντιπυρικής περιόδου κρίνεται πολύ νωρίτερα

Στον βαθμό προετοιμασίας και ετοιμότητας, στην καθαρότητα των ρόλων και στη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μετά από πρόσκληση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026, ευρεία συντονιστική σύσκεψη με θέμα την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Περιφέρεια Αττικής.

Στόχος της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού Σώματος, η Περιφέρεια Αττικής, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας Νομού Αττικής και Νήσων Αργοσαρωνικού, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι της Επιτροπής Πολιτικής προστασίας της ΚΕΔΕ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, της Διεύθυνσης Δασών, των Δασαρχείων, των παραχωρησιούχων εταιρειών των αυτοκινητοδρόμων και εθελοντές, ήταν ο συντονισμός και η ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Αττικής.

Όπως τόνισε ο Υπουργός «το αποτέλεσμα- η επιτυχία ή η αποτυχία της αντιπυρικής περιόδου- δεν κρίνεται μόνο την ώρα της πυρκαγιάς αλλά πολύ νωρίτερα: στον βαθμό προετοιμασίας και ετοιμότητας, στην καθαρότητα των ρόλων και στη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων», υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει πολλές από τις βασικές προκλήσεις της Πολιτικής Προστασίας, «καθώς καλείται να προστατεύσει σχεδόν τον μισό πληθυσμό της χώρας και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, σε ένα περιβάλλον με έντονη μίξη οικιστικών περιοχών με δασικές εκτάσεις, εκτεταμένους ορεινούς όγκους αλλά και κρίσιμες υποδομές εθνικής σημασίας».

Αναφερόμενος στα στοιχεία της αντιπυρικής περιόδου 2025, σημείωσε ότι στην Αττική εκδηλώθηκαν 95 πυρκαγιές, από τις οποίες κάηκαν περίπου 24.000 στρέμματα. Σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας καταγράφηκαν περίπου 30% λιγότερες πυρκαγιές, περίπου 45% μικρότερη συνολική καμένη έκταση και περίπου 35% μικρότερη καμένη έκταση ανά πυρκαγιά. Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρισε το γεγονός ότι η μείωση αυτή «αποτυπώνεται κυρίως στις δασικές εκτάσεις, όπου το 2025 οι καμένες εκτάσεις περιορίστηκαν σε περίπου 3.500 στρέμματα, έναντι περίπου 23.000 στρεμμάτων κατά μέσο όρο την τελευταία εικοσαετία».

Ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους της επικείμενης αντιπυρικής περιόδου που όπως σημείωσε είναι «να περιοριστούν οι περισσότερες πυρκαγιές στο αρχικό τους στάδιο, να μειωθεί η μέση καμένη έκταση ανά πυρκαγιά, να προστατευθούν οι περιουσίες των πολιτών και, πάνω απ’ όλα, να προστατευθεί απόλυτα η ανθρώπινη ζωή».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η μείωση της καύσιμης ύλης τόσο στα δασικά οικοσυστήματα όσο και στις περιαστικές περιοχές. Όπως ανέφερε, μέσα από τα προγράμματα ANTINERO 1, 2, 3 και 4 και το ANTINERO PLUS έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για καθαρισμούς δασών, απομάκρυνση καύσιμης ύλης και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών που αγγίζουν τα 84 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πρόσθεσε ότι με τον νέο νόμο 5281 «θα ξεκαθαρίσουν ζητήματα που αφορούν τον καθαρισμό οικοπέδων, με τους Δήμους να αναλαμβάνουν τους ελέγχους και το Πυροσβεστικό Σώμα τον έλεγχο των καταγγελιών».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση της επιτήρησης για τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι το σύστημα επιτήρησης βασίζεται στα πυροφυλάκια, στις περιπολίες της Πυροσβεστικής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εθελοντών, αλλά και στην εναέρια επιτήρηση κρίσιμων περιοχών, η οποία φέτος θα ενισχυθεί με 30 drones στην Αττική. Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο στην Αττική θα επιχειρήσουν περισσότεροι από 4.500 άνδρες και γυναίκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε και τη συμβολή εθελοντών, οι οποίοι θα ανέρχονται σε 800 εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και 1.893 εθελοντές Πολιτικής Προστασίας.

Καταλήγοντας την τοποθέτησή του, τόνισε ότι η Πολιτική Προστασία είναι ένα οικοσύστημα συνεργασίας, στο οποίο η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ, των εθελοντών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Κατά τη δευτερολογία του, ο Υπουργός επανέλαβε ότι την φετινή αντιπυρική περίοδο θα επιχειρούν από 21 με 23 εναέρια μέσα ανάλογα τη διαθεσιμότητα που κυρίως θα δίδεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις μέσα από τις βάσεις Τατοΐου, Ελευσίνας και Μεγάρων.

Πρόσθεσε πως μέσα από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης ενισχύεται ακόμη περισσότερο ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος, υπογραμμίζοντας ότι «ήδη έχουμε παραλάβει 3 αεροσκάφη τύπου DIAMOND, τα οποία θα επιχειρούν και θα μπορούν να μας δίνουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων», ενώ από τις επόμενες εβδομάδες ο στόλος του Πυροσβεστικού Σώματος ενισχύεται με τρία ελικόπτερα LEONARDO που είναι για μεταφορά προσωπικού, όπως επίσης και με τα δύο πρώτα ελικόπτερα Super Puma, τονίζοντας ότι «θα είμαστε έτοιμοι να επιχειρήσουν στη φετινή αντιπυρική περίοδο».

«Ενισχυόμαστε συνεχώς και με μέσα επίγεια όσον αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα μέσα από το ΑΙΓΙΣ που τρέχει στην ουσία αναβαθμίζουμε τις δυνατότητές μας όχι μόνο στην Αττική αλλά και πανελλαδικά» ανέφερε χαρακτηριστικά δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καθοριστική συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι κάθε χρόνο δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Όπως επεσήμανε «νομίζω ότι κι από τη δική μας πλευρά έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες αρκετά βήματα προκειμένου και εμπράκτως να αναγνωρίσουμε την σημαντική αυτή προσπάθεια. Είμαστε σε συνεννόηση μία από τις επόμενες ημέρες θα γίνει η επίσημη παραλαβή των ΜΑΠ, δηλαδή των Μέσων Ατομικής Προστασίας».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ακόμη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Πέτρος Καμπούρης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας, Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, ο Γενικός Συντονιστής Νοτίου Ελλάδας της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, ο εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο Κλαδάρχης Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Υποστράτηγος Δρακούλης Κούβαρης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Αλέξανδρος Μαυραγάνης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Αστέριος Τσιούρβας, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Βικέντιος Μαρινάκης και οι διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής. Επίσης παρευρέθησαν από τους δήμους Αττικής ο Πρόεδρος ΣΠΑΠ και Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Βασίλειος Ξυπολυτάς, ο Δήμαρχος Καισαριανής κ. Ηλίας Σταμέλος, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Ιωάννης Μυλωνάκης, ο Δήμαρχος Αγκιστρίου κ. Δημήτριος Αναστασίου, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Ιωάννης Ηλίας, ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Χρήστος Αηδόνης, ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος, ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Σωτηρόπουλος Αλέξιος, η Δήμαρχος Ιλίου κ. Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου, ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας κ. Αρμόδιος Δρίκος, ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ. Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος, ο Δήμαρχος Φυλής κ. Χρήστος Παππούς, ενώ παρέστησαν και αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας Αττικής, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ κ. Ισίδωρος Μάδης, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιος Λέκκας, ο Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας ΚΕΔΕ κ. Βλάσης Σιώμος, ο προϊστάμενος δασαρχείου Πεντέλης κ. Θεόδωρος Κολοβός, η προϊστάμενη δασαρχείου Πάρνηθας κ. Αλεξάνδρα Λυκούδη, εκπρόσωπος του δασαρχείου Λαυρίου κ. Θεόδωρος Ιωάννου, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆Ε∆∆ΗΕ κ. Τάσος Μάνος, ο γενικός διευθυντής διαχείρισης και συντήρησης παγίων του ΑΔΜΗΕ κ. Ιωάννης Μανιάτης, από τη Νέα Οδό ο διευθύνων σύμβουλος κ. Ροδιανός Αντωνακόπουλος και ο διευθυντής λειτουργίας και συντήρησης κ. Νικόλαος Μάνης, από τη Νέα Αττική Οδό, ο γενικός διευθυντής κ. Παναγιώτης Γαλανόπουλος και ο διευθυντής κυκλοφορίας κ. Ελευθέριος Ζαμπέτας και από την Ολυμπία Οδό ο διευθυντής διοικητικής υποστήριξης κ. Γιάννης Χανδανός, μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, εκπρόσωποι των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών και φορέων.