Δημοσκόπηση Interview: 9 στους 10 «φοβούνται» τις ανατιμήσεις - «Ναι» για την στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την ηλεκτρονική εφημερίδα Political, η πλειονότητα των πολιτών στηρίζει τις κυβερνητικές αποφάσεις για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς έντασης.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η αποδοχή της παροχής στρατιωτικής βοήθειας της Ελλάδας προς την Κύπρο μετά τις επιθέσεις με drones, καθώς το 75% δηλώνει ότι συμφωνεί με την απόφαση. Παράλληλα, το 72% εγκρίνει την πολιτική ενίσχυσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με νέες φρεγάτες και σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη τα τελευταία χρόνια.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών για τις διεθνείς εξελίξεις και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αφορά κυρίως την οικονομία. Το 95% φοβάται αύξηση των τιμών και ακρίβεια, ενώ το 80% ανησυχεί για πιθανές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη.