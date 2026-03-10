«Ξεθαρρεύει» και το Bitcoin - Ανεβαίνει πάνω από τα 71.000 δολάρια

Oι δηλώσεις Τραμπ δίνουν θάρρος και στο Bitcoin να επιστρέψει πάνω από τα 71.000 δολάρια για πρώτη φορά μετά από τέσσερις ημέρες.

Εκτός από την άνοδο της Wall Street και τη νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οι δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, δίνουν θάρρος και στο Bitcoin να επιστρέψει πάνω από τα 71.000 δολάρια για πρώτη φορά μετά από τέσσερις ημέρες.

Συγκεκριμένα, το βασικό κρυπτονόμισμα σημείωσε άνοδο έως και 3,1% στα 71.088 δολάρια την Τρίτη. Άνοδο επίσης σημείωσαν και άλλα κρυπτονομίσματα. Το Ether κέρδισε έως και 2,2%, ενώ τα XRP και Solana ενισχύθηκαν και 2,8% και 1,9% αντίστοιχα.

«Οι τελευταίες αναρτήσεις του Τραμπ θεωρείται ότι ενδεχομένως σηματοδοτούν τον τερματισμό της ιρανικής σύγκρουσης ταχύτερα από ό,τι ανέμενε η αγορά», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Γκάλβιν, συνιδρυτής του hedge fund DACM. «Οι κίνδυνοι είναι ότι η αγορά παρερμηνεύει τις δηλώσεις του Τραμπ ή ότι είτε το Ισραήλ, οι ΗΠΑ είτε το Ιράν αναλαμβάνουν δράση για την περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών και αφαιρούν την επιλογή της αποκλιμάκωσης» τόνισε.

Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επιχείρηση «Epic Fury» στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το Bitcoin έχει ξεχωρίσει ως ένα σχετικά σταθερό περιουσιακό στοιχείο, αναφέρει το Bloomberg.

«Η τάση ήταν πολύ ισχυρή για το Bitcoin από την έναρξη του πολέμου, με την περιοχή των 68.000 δολαρίων να αποτελεί μια πολύ ισχυρή υποστήριξη», δήλωσε ο Πρατίκ Κάλα, επικεφαλής έρευνας στην Apollo Crypto. «Το θετικό στοιχείο είναι ότι βλέπουμε μια ισχυρή ώθηση πάνω από τα 73.000 δολάρια για να μας οδηγήσει στα 87.000 δολάρια ως το επόμενο μεγάλο σημείο αντίστασης».

Μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, το Bitcoin έχει ξεπεράσει ακόμη και τον χρυσό. Ενώ το Bitcoin αρχικά έπεσε όταν ξεκίνησε η επίθεση - κάτι που συνέβη ενώ οι αγορές ήταν κλειστές - έχει αυξηθεί περίπου κατά 7% αυτόν τον μήνα, ενώ ο χρυσός έχει υποχωρήσει περίπου κατά 2%.

Αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, η μεταβλητότητα του Bitcoin αυξάνεται. Ο δείκτης μεταβλητότητας 30 ημερών του asset έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο δύο εβδομάδων.