Τραπεζική εκτίναξη στο ΧΑ - Προσπάθεια για τις 2.200 από τον Γενικό Δείκτη

Με αλματώδη άνοδο αντιδρά το Χρηματιστήριο της Αθήνας την Τρίτη στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με φόντο τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι «ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου οδηγούν τον γερμανικό DAX σε κέρδη άνω του 2%, ενώ κέρδη περί του 1,4%-1,7% καταγράφουν οι δείκτες σε Λονδίνο και Παρίσι.

Το «τρενάκι του τρόμου» με τις τιμές του πετρελαίου αποδίδεται και σε αναφορές ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει διάφορες επιλογές για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης των τιμών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποδέσμευση αποθεμάτων από τα στρατηγικά αποθέματα, μια προσωρινή παύση του ομοσπονδιακού φόρου στα καύσιμα, καθώς και πιθανή εμπλοκή του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου. Πάντως τα συμβόλαια για το επιτόκιο της Fed προεξοφλούν πλέον μείωση κατά 29 μονάδες βάσης έως τον Σεπτέμβριο του 2026 και συνολική μείωση κατά 43 μονάδες βάσης έως τον Δεκέμβριο του 2026. Την περασμένη Παρασκευή οι αγορές προεξοφλούσαν συνολική μείωση επιτοκίων 44 μονάδων βάσης για φέτος, έναντι 61 μονάδων βάσης που προεξοφλούνταν την προηγούμενη εβδομάδα.

Αντιθέτως, τα προθεσμιακά συμβόλαια δίνουν πλέον πιθανότητα 60% για αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο και προεξοφλούν επιτόκια υψηλότερα κατά 33 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει, όπως εξηγούν ξένοι αναλυτές, ότι η αγορά προεξοφλεί μια προληπτική στάση «μηδενικής ανοχής» από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα ήταν διατεθειμένη να θυσιάσει μέρος της ανάπτυξης προκειμένου να υπερασπιστεί την αξιοπιστία της ως προς τον έλεγχο του πληθωρισμού.

Εντός συνόρων, αναμένονται με ενδιαφέρον αύριο, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης, τα αποτελέσματα των Σαράντης και Aegean, ενώ την Παρασκευή αναμένεται και η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s.

Λίγο πριν τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.180,46 μονάδες, ενισχυμένος 3,70%. Κινούμενος ανοδικά από την έναρξη της συνεδρίασης, βρέθηκε νωρίτερα έως το +4,38% και τις 2.194,69 μονάδες.

Έντονα ανοδικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών με κέρδη 6,05% στις 2.451,98 μονάδες. Στη σύνθεσή του η Τρ. Πειραιώς ενισχύεται 7,64% στα 7,58 ευρώ, η Alpha Bank καταγράφει κέρδη 6,68% στα 3,57 ευρώ, ενώ ενισχυμένες ακολουθούν οι Τρ. Κύπρου και Optima σε ποσοστό 5,95% και 53,49% αντίστοιχα. Στα 13,6 ευρώ με άνοδο 4,98% διαπραγματεύεται η ΕΤΕ, ενώ κέρδη 4,75% σημειώνει ο τίτλος της Eurobank στα 3,68 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 102 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι μόλις 8 σε αρνητικό έδαφος και 40 αμετάβλητων, ενώ ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται σε 57,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10,87 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.