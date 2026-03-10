Η Τουρκία αναπτύσσει Patriot στη Μαλάτια για την «ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας»

Η Άγκυρα τονίζει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και συνεχίζει τον συντονισμό με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Την ανάπτυξη του αμερικανικού συστήματος αεράμυνας Patriot στη νοτιοανατολική επαρχία Μαλάτια ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς στη Μαλάτια βρίσκεται η στρατηγικής σημασίας νατοϊκή βάση ραντάρ του Κιουρετσίκ, σημειώνουν οι Times of Israel.

Η βάση αυτή παρέχει ζωτικής σημασίας δεδομένα για τη Συμμαχία, ενώ πρόσφατα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την τουρκική επικράτεια.

Malatya’da Konuşlandırılan Patriot Sistemi ile İlgili Açıklama



Statement on the Patriot System Deployed in Malatya#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/54gB7SrTDp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2026

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως αφοσιωμένες στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας μας και των πολιτών μας. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας και διεξάγονται διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιείται για την ενίσχυση της προστασίας του τουρκικού εναέριου χώρου: «Εκτός από τα εθνικά μέτρα που έχουμε λάβει, το ΝΑΤΟ αύξησε τα μέτρα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύστημα Patriot έχει αναπτυχθεί στη Μαλάτια για την υποστήριξη της προστασίας του εναέριου χώρου μας».

«Διατηρώντας τις αμυντικές και ασφαλείς δυνατότητές της στο υψηλότερο επίπεδο, η χώρα μας θα συνεχίσει να αξιολογεί τις εξελίξεις σε συνεργασία και διαβούλευση με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας και να επιδιώκει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.