Πληθωρισμός Φεβρουαρίου: Άνοδος 2,7% για τον γενικό δείκτη - Ανατίμηση 25,6% στο μοσχάρι, 13,5% στα φρούτα

Ισχυρές πιέσεις τον Φεβρουάριο σε είδη διατροφής, ειδικά σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Νέα αύξηση 8% στις τιμές ενοικίων. Επιταχύνθηκε η άνοδος του γενικού δείκτη, πτώση στις τιμές ενέργειας συγκράτησε τον δείκτη και δυστυχώς τώρα ο πόλεμος αναστρέφει την εικόνα.

Άνοδο κατά 2,7% κατέγραψε ο γενικός Δείκτης Τιμών τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου 2,5% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης ο εναρμονισμένος δείκτης αυξήθηκε κατά 3,1% σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, έναντι 3% αρχικής εκτίμησης.

Τα στοιχεία καταγράφουν επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου τιμών και έχουν ειδική σημασία αφού αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στην ελληνική αγορά πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου που έχει προκαλέσει ήδη τριγμούς στην αγορά και κόκκινο συναγερμό στις κυβερνήσεις όλων των κρατών και της ΕΕ.

Στο επίκεντρο των ανατιμήσεων τον μήνα Φεβρουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ήταν τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, με το μοσχάρι να καταγράφει άνοδο τιμής σε ετήσια βάση κατά 25,6%, το αρνί και το κατσίκι κατά 12,1% και τα φρούτα κατά 13,5%. Οι σοκολάτες ανατιμήθηκαν κατά 16,7% και ο καφές κατά 15%. Την κατάσταση λίγο ισορρόπησε η μείωση της τιμής του ελαιόλαδου κατά 27,4% ως απόρροια της πολύ μεγάλης ανόδου που προηγήθηκε. Παρ όλα αυτά, συνολικά ο κλάδος ειδών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών κατέγραψε ανατιμήσεις 5,2%.

Ισχυρές ανατιμήσεις καταγράφονται τον Φεβρουάριο και στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης (κατά 10,1%), αλλά και στη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (κατά 10,9%). Επίσης, και στις τιμές των ενοικίων συνεχίζεται ισχυρή άνοδος με τον δείκτη να αυξάνεται κατά 8%. Αύξηση 7,1% καταγράφεται στο πακέτο διακοπών, 6,8% σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ταχυφαγεία και 7% στα ασφάλιστρα υγείας. Αντιθέτως, είχαμε μια ισχυρή μείωση τιμής στο φυσικό αέριο (κατά 19,3%). Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν μειωμένη κατά 7,7% και τα καύσιμα είχαν πτώση τιμής κατά 4,7%. Όλα αυτά πλέον αναστρέφονται…

Οι νέοι τριγμοί

«Βαρόμετρο» των εξελίξεων στο εξής θεωρείται η πορεία των τιμών καυσίμων στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύφλεκτη και η αγορά κινείται με έντονη νευρικότητα, υπό τον φόβο νέων γεωπολιτικών αναταραχών στη Μέση Ανατολή και πιθανών προβλημάτων στις θαλάσσιες ροές εφοδιασμού, με βασική εστία ανησυχίας τα Στενά του Ορμούζ. Παρά τις δηλώσεις Τραμπ για σύντομη κατάληξη των εχθροπραξιών και την τάση αποκλιμάκωσης που έχουν επιφέρει σήμερα στις διεθνείς τιμές (κάτω από τα 100 δολάρια στο βαρέλι πετρελαίου brent) το χθεσινό άλμα κοντά στα 120 δολάρια ήταν τόσο ισχυρό, ώστε κυβερνήσεις και αγορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ως διαρκή και όχι παροδικό.

Στην Αθήνα, χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών για να αποτιμηθούν οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά καυσίμων και να προετοιμάσουν σενάρια παρέμβασης, όπως πλαφόν στο κέρδος και μέτρα κατά της αισχροκέρδειας.

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν ως την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, εκτός από φαινόμενα αισχροκέρδειας στις τιμές καυσίμων και άλλων βασικών ειδών, αυτό που φοβούνται περισσότερο στο οικονομικό επιτελείο είναι μια παρατεταμένη αναταραχή που θα πλήξει την επάρκεια, θα επιβαρύνει τις εισαγωγές και θα επιβαρύνει το κόστος ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τροφοδοτώντας νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων σε καύσιμα, μεταφορές και βασικά αγαθά τον Μάρτιο και τους επόμενους μήνες.

Η εικόνα ανά κλάδο

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,7% τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 5,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα.

• 10,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 6,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία.

• 2,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 0,5% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 1,0% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

• 1,5% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.

• 1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

Πορεία σε μηνιαία βάση

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ο εναρμονισμένος δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 διαμορφώθηκε σε 2% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.