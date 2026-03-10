Διψήφια πτώση για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο - Η μεγαλύτερη ημερήσια βουτιά από το 2023

Τα Ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου TTF υποχωρούν 15% στα 47,99 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση από το 2023.

Ισχυρή πτώση καταγράφει το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, ενώ η διεθνής αγορά ενέργειας αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις.

Τα Ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου TTF υποχωρούν 15% στα 47,99 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση από το 2023.

Τα λόγια του Τραμπ προσφέρουν κάποια ανακούφιση στις αγορές ενέργειας, αλλά «θα μόνο μέχρι ένα σημείο», έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές της ING Groep NV σύμφωνα με το Bloomberg, προσθέτοντας πως θα πρέπει να ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ για να διατηρηθεί η πτώση στις τιμές.

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι θα έχει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε μια κοινή ναυτική αποστολή για την προστασία των πλοίων στην κρίσιμη πλωτή οδό μόλις ηρεμήσει η αρχική φάση του πολέμου.

Τα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση περίπου του 1/5 των παγκόσμιων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως από το μεγαλύτερο εργοστάσιο στον κόσμο στο Κατάρ, το οποίο έχει κλείσει από την περασμένη εβδομάδα.

Ενώ το Ιράν έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι η διαδρομή είναι ανοιχτή, η κυκλοφορία του έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει από την έναρξη της σύγκρουσης που βρίσκεται τώρα στη δεύτερη εβδομάδα της, η οποία ανέτρεψε το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου, απειλώντας με το χειρότερο σοκ εφοδιασμού στην αγορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Για το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς τα αποθέματα καυσίμων της Γηραιάς Ηπείρου είναι ασυνήθιστα χαμηλά και χρειάζεται να εισάγει μεγάλους όγκους καυσίμων αυτό το καλοκαίρι για να ξαναγεμίσει τις δεξαμενές της πριν από τον επόμενο χειμώνα.

«Οι ροές LNG θα είναι ανταγωνιστικές και οι χώρες θα τις διεκδικήσουν με νύχια και με δόντια, μια διαμάχη που είναι πιθανό να παραμείνει έντονη μέχρι να επιστρέψει κάποιο είδος σταθερότητας στην περιοχή του Κόλπου», επεσήμανε ο Μπεν Σάμουελ, αναλυτής των ενεργειακών αγορών στην Marex.