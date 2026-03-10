Ιράν: Οι διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ «δεν βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη» - Τα αντίποινα θα συνεχιστούν

Οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου», απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι η ένοπλη σύρραξη θα «τελειώσει σύντομα».

Το Ιράν είναι έτοιμο να συνεχίσει να μάχεται «για όσο απαιτείται», τόνισε στο PBS ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, την 11η ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον της χώρας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, αντικρούοντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που διαβεβαίωσε χθες ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα πλήγματά μας με πυραύλους εναντίον τους για όσο απαιτείται και για όσο χρειαστεί», τόνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στη συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον «δεν βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη» για την Τεχεράνη.

Έπειτα από τρεις γύρους έμμεσων διαπραγματεύσεων, θύμισε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, «η αμερικανική ομάδα στη διαπραγμάτευση είπε η ίδια ότι είχαμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Παρ’ όλ’ αυτά, αποφάσισαν να μας επιτεθούν». Κατά συνέπεια «δεν νομίζω ότι το να μιλήσουμε με τους Αμερικανούς βρίσκεται στην ημερήσια διάταξή μας πλέον», πρόσθεσε ο κ. Αραγτσί.

Οι Φρουροί της Επανάστασης τονίζουν πως αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου»

Οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου», απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι η ένοπλη σύρραξη θα «τελειώσει σύντομα». «Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», είπε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν «θα τελειώσει σύντομα»

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «θα τελειώσει σύντομα», χωρίς να δώσει κανένα χρονοδιάγραμμα, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones στον Κόλπο. «Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μαϊάμι, την πρώτη έπειτα από τις δέκα ημέρες του πολέμου.

Είπε επίσης ότι ο στρατός του και αυτός του Ισραήλ είναι «πολύ μπροστά» στο χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων στο οποίο είχε αναφερθεί προηγουμένως, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος. Ταυτόχρονα, απείλησε πως θα διατάξει θα χτυπηθεί «πολύ πιο δυνατά» το Ιράν εάν η Τεχεράνη «πάρει όμηρο τον κόσμο» εμποδίζοντας παραδόσεις πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, από το οποίο περνάει το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) υπό κανονικές συνθήκες.

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του χθες βράδυ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων «ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη.