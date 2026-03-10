Tι καύσιμα σταματά να εξάγει η Ουγγαρία - Ποιες χώρες βάζουν πλαφόν στις τιμές

Ανώτατες τιμές για τα καύσιμα από Όρμπαν για να προστατεύσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, ντίζελ και βενζίνης 95 οκτανίων και θα ρίξει στην αγορά κρατικά αποθέματα καυσίμων 45 ημερών, δήλωσε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ o υπουργός Οικονομίας Μάρτον Νάγκι.

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν είχε δηλώσει νωρίτερα χθες ότι η Ουγγαρία θα ορίσει από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς σήμερα, Τρίτη, ανώτατες τιμές για τα καύσιμα για να προστατεύσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Η Κροατία θα θέσει επίσης από σήμερα ανώτατα όρια στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης «ένα σύστημα καθορισμού ανώτατων τιμών για τα πετρελαϊκά προϊόντα».

Η Ταϊλάνδη έθεσε ανώτατο όριο στην τιμή του ντίζελ για 15 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ