Ιράκ: 4 νεκροί μαχητές φιλοϊρανικής οργάνωσης από πλήγμα που αποδόθηκε στις ΗΠΑ

Στο μεταξύ η Γερμανία ανακοίνωσε ότι απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της πρεσβείας της στο Ιράκ λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή

Τέσσερις μαχητές μιας φιλοϊρανικής ένοπλης ομάδας στο Ιράκ σκοτώθηκαν σήμερα σε νυχτερινό πλήγμα εναντίον θέσης τους στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν οι Ταξιαρχίες του Ιμάμη Άλι οι οποίες κατηγόρησαν την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία για τον βομβαρδισμό αυτόν, ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε ότι αποσύρει το διπλωματικό της προσωπικό από το Ιράκ.

«Η αμερικανική επίθεση» σημειώθηκε στην περιοχή Ντιμπς της επαρχίας Κιρκούκ, νότια της Αρμπίλ και της ημιαυτόνομης περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν. Τις τελευταίες ημέρες ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες του Ιράκ έχουν γίνει στόχος πληγμάτων, ενώ κάποιες από αυτές έχουν αναλάβει την ευθύνη για την εκτόξευση drones εναντίον θέσεων των αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ η Γερμανία ανακοίνωσε ότι απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της πρεσβείας της στο Ιράκ λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών αργά χθες, Δευτέρα.

«Το προσωπικό της πρεσβείας της Γερμανίας στη Βαγδάτη απομακρύνθηκε προσωρινά από το Ιράκ λόγω της κατάστασης απειλής», σημείωσε ο εκπρόσωπος αυτός, ενώ πρόσθεσε ότι η ασφάλεια του προσωπικού επαναξιολογείται συνεχώς.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε χθες ότι συνομίλησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Και οι δύο υπουργοί καταδίκασαν τις επιθέσεις που εξαπολύει «αδιακρίτως» το Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, όπως σχολίασε ο Βάντεφουλ, και ζήτησαν από την Τεχεράνη να τις σταματήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ