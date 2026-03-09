ΕΝΦΙΑ 2026: Προ των πυλών ο νέος λογαριασμός - Πότε θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά για 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο. Για ποιους φορολογούμενους «φούσκωσε» το ραβασάκι. Τα 6 βήματα για να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό

Η ώρα των αποκαλυπτηρίων του νέου λογαριασμού ΕΝΦΙΑ έφτασε. Εντός της εβδομάδας η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει τα εκκαθαριστικά του φόρου για πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Η εξόφληση του νέου «λογαριασμού» μπορεί να γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο δεν δικαιούνται καμία έκπτωση ενώ όσοι θέλουν περισσότερες από 12 άτοκες δόσεις έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την οφειλή στην πάγια ρύθμιση που προβλέπει έως 24 δόσεις, οι οποίες ωστόσο, είναι έντοκες.

Πώς θα βρείτε το εκκαθαριστικό

Οι φορολογούμενοι που έχουν κατεβάσει την εφαρμογή myAADEapp στο κινητό τους θα λάβουν αμέσως ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ μόλις εκδοθεί το νέο «ραβασάκι».

Το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ μπορούν να το βρουν οι φορολογούμενοι στην ψηφιακή πύλη myAADE της ΑΑΔΕ με τη χρήση των κωδικών του Τaxis ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του myAADE.

2. Κάνετε κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές».

3. Κάνετε κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς Εφαρμογές».

4. Κάνετε κλικ στη «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

5. Θα ανοίξει η σελίδα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Η είσοδος στη σελίδα γίνεται με τους κωδικούς Taxis.

6. Επιλέγετε το έτος 2026 και βλέπετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026.

Κερδισμένοι και χαμένοι

Το ίδιο ποσό φόρου με πέρυσι θα καταβάλλουν όσοι δεν απέκτησαν ή δεν μεταβίβασαν ακίνητα ενώ λιγότερο φόρο θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι μέσα στο 2025 πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα με γονική παροχή, δωρεά και κληρονομιά και συνεπώς μειώθηκε η αξία της περιουσίας τους.

Αντίθετα «φουσκωμένος» θα είναι ο λογαριασμός για όσους το 2025 απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία) και τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους.

Έκπτωση 50%

Για πρώτη φορά, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που κατοικούν σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές), εξαιρουμένων των οικισμών της Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων θα πληρώσουν μισό ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ.

Μείωση έως 100%

Επίσης, περισσότεροι από 700.000 φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα λάβουν έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Η μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος, και ακίνητη περιουσία εντός καθορισμένων ορίων. Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης από το φόρο απαλλάσσονται οι φορολογούμενοι με ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Διπλάσιος ΕΝΦΙΑ

Τράπεζες και servicers που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους κλειστά ακίνητα καλούνται να πληρώσουν φέτος διπλάσιο ΕΝΦΙΑ. Από την προσαύξηση 100% οι κατοικίες που έχει ενοικιαστεί για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών μέσα στο 2025.