Γαλλία: Συνέστησε στους πολίτες της που βρίσκονται στο Ιράκ να εγκαταλείψουν τη χώρα

Το βράδυ του Σαββάτου, ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράκ, Βαγδάτη, και στο Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας συνέστησε σήμερα στους Γάλλους πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ να εγκαταλείψουν τη χώρα «δεδομένης της επιδεινούμενης περιφερειακής κατάστασης ασφαλείας». «Συνιστάται έντονα στους Γάλλους πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Ιράκ», πρόσθεσε εκπρόσωπος του υπουργείου, επαναλαμβάνοντας τη συμβουλή που είχε ήδη εκδοθεί την περασμένη εβδομάδα.

Το βράδυ του Σαββάτου, ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράκ, Βαγδάτη, και στο Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Agence France-Presse (AFP). Η αιτία των εκρήξεων παραμένει άγνωστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

