Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης της ΕΕ η Νίκη Κεραμέως

Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης της ΕΕ η Νίκη Κεραμέως
Επιπλέον, η υπ. Εργασίας αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά διμερών συναντήσεων με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO), το οποίο θα γίνει αύριο Δευτέρα, 9 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, η υπουργός θα λάβει μέρος σε συνεδρίαση με θέμα: «Από την Καινοτομία στις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας: Επιστράτευση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της ποιοτικής απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Επιπλέον, η κ. Κεραμέως αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά διμερών συναντήσεων με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Πιο συγκεκριμένα, θα συναντηθεί με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Roxana Mînzatu, τον επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava, τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Séamus Boland, τον Κύπριο ομόλογό της Μαρίνο Μουσιούττα, καθώς και τον Γάλλο ομόλογό της Jean-Pierre Farandou.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νίκη Κεραμέως
Υπουργείο Εργασίας
