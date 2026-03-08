Ειδήσεις | Διεθνή

Ειδήσεις | Διεθνή

Τραμπ: Η Μελόνι είναι εξαιρετική ηγέτιδα

Newsroom
Τραμπ: Η Μελόνι είναι εξαιρετική ηγέτιδα
Προσπαθεί πάντα να βοηθήσει και είναι φίλη μου, αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ για την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

"Η Μελόνι είναι εξαιρετική ηγέτιδα, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει", δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Corriere della Sera.

"Η Τζόρτζια Μελόνι είναι μια εξαιρετική ηγέτιδα, προσπαθεί πάντα να βοηθήσει και είναι φίλη μου. Αγαπώ την Ιταλία και την θεωρώ σπουδαία ηγέτιδα", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας Corriere della Sera, σχετικά με την απόφαση της Ιταλίας να αποστείλει φρεγάτα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Τζόρτζια Μελόνι
Ιταλία
ΗΠΑ
