Ανδρουλάκης: Η 8η Μαρτίου είναι η υπενθύμιση ότι δεν χρειαζόμαστε μια ημέρα για να γιορτάζει τις γυναίκες

Είναι υπενθύμιση για μια κοινωνία που τις στηρίζει, τις προστατεύει και αναγνωρίζει την αξία τους, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο μήνυμα του για την Ημέρας της Γυναίκας.

«Η 8η Μαρτίου είναι η υπενθύμιση ότι δεν χρειαζόμαστε μια ημέρα για να γιορτάζει τις γυναίκες. Αλλά μια κοινωνία που τις στηρίζει, τις προστατεύει και αναγνωρίζει την αξία τους κάθε μέρα, με πολιτικές λύσεις άμεσες και απαραίτητες». Αυτό είναι το μήνυμα των γυναικών βουλευτών του κόμματος, της αναπληρώτριας Εκπροσώπου Τύπου, της Τομεάρχη Ισότητας και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη ανήμερα της Ημέρας της Γυναίκας.

Στο σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για:

-'Αμεση εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών.

-Θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές και μηδενικό ΦΠΑ σε προϊόντα εμμήνου ρύσεως.

-Δωρεάν εξωσωματική γονιμοποίηση και κρυοσυντήρηση ωαρίων σε δημόσιες δομές σε όλη την Ελλάδα.

-Κάλυψη εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό για κάθε γυναίκα σε απομακρυσμένη περιοχή.

-Στοχευμένα μέτρα για την πραγματική στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών.

-Νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας στον Ποινικό Κώδικα.

-Δωρεάν νομική βοήθεια για θύματα έμφυλης βίας και άμεση ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων

-Στήριξη στην ψυχική υγεία όλων των γυναικών.

«Αυτές οι πολιτικές είναι η δική μας δέσμευση για να είναι κάθε μέρα μια μέρα που η ασφάλεια των γυναικών θα είναι προτεραιότητα και η ανάδειξη της συμβολής τους αυτονόητη επιδίωξη του καθενός από εμάς. Η μέρα κάθε γυναίκας», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ