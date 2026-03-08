Χαρδαλιάς: Καμία ανοχή στη βία και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε νέα επιμορφωτική δράση για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους της, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε νέα επιμορφωτική δράση για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους της, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, κατόπιν εισήγησης της Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και επικεφαλής της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Αττικής, Χριστίνας Κεφαλογιάννη.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η ενίσχυση μιας σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας που βασίζεται στον σεβασμό, τη συμπερίληψη και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο.

Το πρόγραμμα της δράσης

Η νέα επιμορφωτική δράση της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ, με τίτλο «Βία και παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας», θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 11 - 18 Μαρτίου 2026, μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΚΕΘΙ.

Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή και είναι δομημένο σε τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες ενεργοποιούνται διαδοχικά, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν προοδευτικά στα ζητήματα βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα:

1. Σεξισμός στην Εργασία.

2. Παρενόχληση και Σεξουαλική Παρενόχληση στον Κόσμο της Εργασίας.

3. Πολιτικές και Νομοθεσία.

4. Στρατηγική για τη Βία και την Παρενόχληση στον Κόσμο της Εργασίας.

Σκοπός είναι η παροχή ουσιαστικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης προς τις εργαζόμενες, τους εργαζόμενους και τα διευθυντικά στελέχη της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με τις μορφές βίας και παρενόχλησης που μπορεί να εκδηλωθούν στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και τους τρόπους πρόληψης, έγκαιρης αναγνώρισης και αποτελεσματικής διαχείρισης σχετικών περιστατικών.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση όλων των ενοτήτων, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της επιμορφωτικής δράσης.



Με αφορμή την ανακοίνωση της νέας επιμορφωτικής δράσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι η ισότητα στον χώρο εργασίας προϋποθέτει μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης. Με τη νέα δράση που υλοποιούμε σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ, στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους. Η προώθηση της ισότητας των φύλων και η αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας ή παρενόχλησης στον χώρο δουλειάς δεν αποτελεί μόνο θεσμική μας υποχρέωση, αλλά και ουσιαστική προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας υγιούς, αποτελεσματικής και δίκαιης δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε - για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια - στη θεσμοθέτηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, ενός σημαντικού θεσμού στην Περιφέρεια Αττικής που ενισχύει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Η λειτουργία της δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ζητήματα που για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμεναν στο περιθώριο του δημόσιου διαλόγου να αντιμετωπίζονται πλέον με συνέπεια, θεσμικό τρόπο και συγκεκριμένες δράσεις.

Η νέα επιμορφωτική μας δράση που υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από τη γνώση και την ενημέρωση, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της Περιφέρειας αποκτούν τα απαραίτητα εργαλεία για να αναγνωρίζουν, να προλαμβάνουν και να διαχειρίζονται φαινόμενα βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας διοικητικής κουλτούρας που βασίζεται στον σεβασμό, την ισοτιμία και τη συνεργασία. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κουλτούρα ισότητας και προστατεύουν την αξιοπρέπεια κάθε εργαζομένου. Για εμάς, η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από διακρίσεις αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας για μια διοίκηση πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική».

Χριστίνα Κεφαλογιάννη: «Η ουσιαστική ισότητα δεν εξαντλείται σε τυπικές διακηρύξεις»

Από την πλευρά της, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης και επικεφαλής της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, Χριστίνα Κεφαλογιάννη, υπογράμμισε:

«Η ΠΕΠΙΣ Αττικής εργάζεται συστηματικά για την προώθηση της ουσιαστικής Ισότητας των Φύλων, η οποία δεν εξαντλείται σε τυπικές διακηρύξεις ή αριθμητικές ισορροπίες, αλλά προϋποθέτει την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, με τη συνεργασία δημόσιων φορέων, οργανισμών και κοινωνικών εταίρων. Η ουσιαστική ισότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της απασχόλησης, την κοινωνική συνοχή, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και στη διασφάλιση της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, ενδυναμώνοντας τελικά την ίδια τη δημοκρατία.

Σας καλώ όλες και όλους τους εργαζόμενους της Περιφέρειας Αττικής να αγκαλιάσετε ενεργά τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας ότι η προώθηση της ισότητας και ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελούν συλλογική ευθύνη.

Η δική σας συμμετοχή δεν αποτελεί απλώς μια επιμορφωτική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση μιας διοικητικής κουλτούρας μηδενικής ανοχής στη βία και στις διακρίσεις και στη θεμελίωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αντανακλά τις αξίες της δημοκρατίας, της ισονομίας και του αμοιβαίου σεβασμού».

Συνεκτική στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Η νέα επιμορφωτική δράση της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ, με τίτλο «Βία και παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας», φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, δίκαιου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε απασχολούμενος θα μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ίσες ευκαιρίες.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρέχεται ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της κουλτούρας ισότητας και την αντιμετώπιση των διακρίσεων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έχει αναδείξει επανειλημμένα τη σημασία της ουσιαστικής ισότητας των φύλων ως θεμελιώδους προϋπόθεσης για τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζοντας έμπρακτα πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη θεσμική θωράκιση της δημόσιας διοίκησης απέναντι σε φαινόμενα διακρίσεων, έμφυλης βίας και παρενόχλησης.

Η αρχή της ισότητας των φύλων εφαρμόζεται και στο ίδιο το διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Αττικής, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις ευθύνης, τόσο στο επίπεδο των Αντιπεριφερειαρχών όσο και των Εντεταλμένων Συμβούλων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο, σε ειδική εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών, ο κ. Χαρδαλιάς υπέγραψε την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, δεσμευόμενος για την εφαρμογή των διατάξεών της σε όλες τις δομές και τις πολιτικές της. Η Χάρτα έχει αποσταλεί και στους 66 Δημάρχους της Αττικής, προκειμένου με τη σειρά τους να καταρτίσουν τα σχετικά σχέδια δράσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ