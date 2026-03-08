ΣΠΑΥ: Κατεπείγουσα κινητοποίηση για το δασικό οδικό δίκτυο του Υμηττού

Στόχος η άμεση αποκατάσταση της επιχειρησιακής προσβασιμότητας στον ορεινό όγκο πριν από την αντιπυρική περίοδο.

Εντατική καταγραφή των ζημιών στο δασικό οδικό δίκτυο του Υμηττού βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την άμεση αποκατάσταση της επιχειρησιακής προσβασιμότητας στον ορεινό όγκο πριν από την αντιπυρική περίοδο.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού και δήμαρχος Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης, έχει ήδη αποσταλεί κατεπείγον έγγραφο προς τους 12 Δήμους-Μέλη του Συνδέσμου, με προθεσμία έως τις 15 Μαρτίου, ζητώντας την πλήρη καταγραφή των προβληματικών σημείων του δικτύου.

Η προσβασιμότητα στον Υμηττό, τονίζει, αφορά συνολικά και την περιβαλλοντική προστασία του βουνού, αλλά και τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών σε έναν ορεινό όγκο όπου λειτουργούν κρίσιμες υποδομές για την Αττική και τη χώρα.

Ειδικότερα, πριν από λίγες ημέρες, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για την Κλιματική Κρίση και την Πολιτική Προστασία ο κ. Μάδης απηύθυνε σαφή προειδοποίηση για την κατάσταση στον Υμηττό. Σήμερα, όπως αναφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Με βάση τις αυτοψίες των Δήμων-Μελών μας καθώς και του επιστημονικού προσωπικού του ΣΠΑΥ, το δασικό οδικό δίκτυο του Υμηττού έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές που ξεπερνούν το 70% μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά καιρικά φαινόμενα. Αυτό, τονίζει ο κ. Μάδης, δημιουργεί σοβαρό ζήτημα επιχειρησιακής προσβασιμότητας. Δηλαδή το βασικό ερώτημα είναι αν, σε περίπτωση πυρκαγιάς, τα πυροσβεστικά και τα υποστηρικτικά οχήματα θα μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια και ταχύτητα.

Όσον αφορά τις άμεσες πρωτοβουλίες εκ μέρους του ΣΠΑΥ, ο κ. Μάδης επισημαίνει ότι έχει ήδη αποστείλει κατεπείγον έγγραφο και στους 12 Δήμους-Μέλη του ΣΠΑΥ, ζητώντας την επίσημη και αναλυτική καταγραφή της κατάστασης του δασικού οδικού δικτύου εντός των διοικητικών τους ορίων. «Συγκεκριμένα ζητώ την καταγραφή όλων των προβληματικών τμημάτων του δικτύου με ακριβείς συντεταγμένες των σημείων, με φωτογραφική τεκμηρίωση και αποτύπωση σε χάρτες καθώς και με αναφορά σημείων όπου υπάρχει πρόβλημα βατότητας», όπως τονίζει.

Με αυτόν τον τρόπο, αναφέρει, «επιδιώκουμε να έχουμε ως ΣΠΑΥ την πλήρη χαρτογράφηση των ζημιών στον Υμηττό, ώστε να ενημερωθεί άμεσα η δασική υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συνολικά τα κεντρικά όργανα της Πολιτείας».

Ο κ. Μάδης αναφέρθηκε στις κρίσιμες υποδομές της Πολιτείας που σχετίζονται με την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και την ασφάλεια και φιλοξενούνται στον Υμηττό. Αυτές προσδίδουν μια επιπλέον διάσταση στο κατεπείγον σήμα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. «Ο Υμηττός δεν είναι μόνο ένας σημαντικός φυσικός πνεύμονας για την Αττική. Στον ορεινό όγκο συγκεντρώνονται σημαντικές υποδομές τηλεπικοινωνιών, ενέργειας -που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Λεκανοπεδίου- καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Από τη θέση του ΣΠΑΥ δεν υπεισερχόμαστε φυσικά σε ζητήματα που αφορούν άλλες αρμοδιότητες, ωστόσο αναδεικνύουμε κάτι πολύ πιο απλό και ουσιαστικό: ότι η επιχειρησιακή προσβασιμότητα στο βουνό δεν αφορά μόνο την προστασία του δάσους ή την ασφάλεια των πολιτών που κινούνται στο βουνό. Αφορά συνολικά τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών σε έναν χώρο όπου λειτουργούν κρίσιμες υποδομές για την Αττική και τη χώρα. Γι’ αυτό και το κατεπείγον σήμα που εκπέμπουμε για την κατάσταση του δασικού οδικού δικτύου έχει έναν σαφή στόχο: να υπάρξει πλήρης και τεκμηριωμένη καταγραφή των προβλημάτων και να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιοι φορείς, ώστε το δασικό οδικό δίκτυο να είναι λειτουργικό και προσβάσιμο», επιισημαίνει ο κ. Μάδης

Όπως διευκρινίζει, η αρμοδιότητα για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου ανήκει θεσμικά στη Δασική Υπηρεσία. Ο ΣΠΑΥ δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα συντήρησης. Ωστόσο, ως διαδημοτικός φορέας που έχει την ευθύνη συντονισμού των Δήμων-Μελών μας για την προστασία του Υμηττού, έχουμε υποχρέωση να καταγράφουμε και να αναδεικνύουμε εγκαίρως τα προβλήματα, ώστε να κινητοποιούνται οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας.

Συνεχίζοντας, ο κ. Μάδης αναφέρει ότι συχνά ο ΣΠΑΥ καλείται στην πράξη να αναλαμβάνει ευθύνες που δεν συνοδεύονται από σαφές θεσμικό πλαίσιο. «Στον Υμηττό για παράδειγμα υπάρχουν κρίσιμες υποδομές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών –όπως παρατηρητήρια, δεξαμενές πυρόσβεσης και άλλες εγκαταστάσεις υποστήριξης της Πολιτικής Προστασίας- οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται ουσιαστικά με μέριμνα του ΣΠΑΥ». Ωστόσο, τονίζει, «για πολλές από αυτές δεν υπάρχει σαφής θεσμική κατοχύρωση αρμοδιοτήτων. Την ίδια στιγμή, έργα και παρεμβάσεις που είναι επίσης κρίσιμες για την πρόληψη, συχνά καθυστερούν είτε γιατί δεν εγκρίνονται οι σχετικές μελέτες είτε γιατί δεν συνάπτονται οι απαραίτητες προγραμματικές συμβάσεις με τους αρμόδιους φορείς», όπως αναφέρει και προσθέτει ότι «ο ΣΠΑΥ να βρίσκεται πολλές φορές στη θέση να καλύπτει λειτουργικά κενά της Πολιτείας χωρίς όμως το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο και αντίστοιχα χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση».

Τέλος, στην ερώτηση "ποιος είναι ο ρόλος του ΣΠΑΥ στην πρόληψη και στην καταστολή των πυρκαγιών;", ο κ.Μάδης απαντά: «Ο ρόλος του ΣΠΑΥ είναι επικουρικός. Δηλαδή δεν υποκαθιστά ούτε τη Δασική Υπηρεσία ούτε το Πυροσβεστικό Σώμα. Στην πρόληψη λειτουργούμε υποστηρικτικά, με δράσεις όπως ο συντονισμός των Δήμων-Μελών, οι καθαρισμοί και οι παρεμβάσεις πρόληψης, η υποστήριξη υποδομών και η συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Στην καταστολή ο ρόλος μας είναι επίσης επικουρικός, συνδράμοντας το Πυροσβεστικό Σώμα με μέσα, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες και υποστηρικτικές υποδομές», τονίζει, κλείνοντας ο κ. Μάδης.