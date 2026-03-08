Ειδήσεις | Ελλάδα

Emirates: Πραγματοποίησε ειδική πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από το Ντουμπάι σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ

Η πτήση εκτελέστηκε με αεροσκάφος τύπου Airbus A380, χωρητικότητας 613 θέσεων.

Με ειδική της Emirates έγινε εχθές, 7 Μαρτίου, ο επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών από το Ντουμπάι προς την Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείου Εξωτερικών, όπως ανακοινώθηκε.
Η πτήση εκτελέστηκε με αεροσκάφος τύπου Airbus A380, χωρητικότητας 613 θέσεων, αναχώρησε από το Ντουμπάι στις 18:00 (τοπική ώρα Ντουμπάι) και προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών λίγο πριν τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα Αθήνας) στο πλαίσιο έκτακτης επιχείρησης επαναπατρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ντουμπάι
Υπουργείο Εξωτερικών
Emirates
