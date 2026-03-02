Περσικός: Πλήγματα σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο - Ένας νεκρός

Ένας εργάτης ναυπηγίου σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα του συμβάντος, το οποίο έλαβε χώρα στις 02:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδας), διευκρινίζουν οι Stena Bulk και Crowley.

Το υπό σημαία ΗΠΑ δεξαμενόπλοιο Stena Imperative υπέστη ζημιές έπειτα από «από αέρος πλήγματα», ενώ ήταν σε θέση αγκυροβολίας στον Κόλπο, όπως ανέφεραν σήμερα η πλοιοκτήτρια εταιρία Stena Bulk και η αμερικανική εταιρία Crowley που διαχειρίζεται το πλοίο.

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν τρία αμερικανικά και βρετανικά τάνκερ με βαλλιστικό πύραυλο την ώρα που περίπου 150 τάνκερ περιμένουν έξω από τα Στενά του Ορμούζ καθώς το πρόβλημα ασφαλείας είναι πλέον πολύ σοβαρό.