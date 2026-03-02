Νέα έκκληση για επιστροφή στη διπλωματία από Άγκυρα

«Λυπούμαστε βαθιά για τις επιθέσεις που παραβιάζουν την κυριαρχία του Ιράν και θεωρούμε επίσης απαράδεκτες τις επιθέσεις στις αδελφές μας χώρες στον Κόλπο».

Νέο μήνυμα για κατευνασμό της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, έστειλε η προεδρία της Τουρκίας και ο εκπρόσωπός της Μπουρχανετίν Ντουράν.

Μιλώντας σε εκδήλωση στην Άγκυρα, υπό τον τίτλο «Μνήμη και Αλήθεια: 28 Φεβρουαρίου και Πάνελ Παραπληροφόρησης» και αναφερόμενος στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο Ντουράν εξέφρασε την αντίθεση της χώρας του.

«Λυπούμαστε βαθιά για τις επιθέσεις που παραβιάζουν την κυριαρχία του Ιράν και θεωρούμε επίσης απαράδεκτες τις επιθέσεις στις αδελφές μας χώρες στον Κόλπο. Η Τουρκία αντιτίθεται σε όλες τις ενέργειες που απειλούν τη ζωή των αμάχων και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Είναι απαραίτητο να επικρατήσουν η κοινή λογική και η σύνεση, να επιβληθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός και να ανοιχτεί χώρος για διπλωματία».

Έκκληση για επιστροφή στη διπλωματία

Ο Μπουρχανετίν Ντουράν υπενθύμισε ότι η Τουρκία διατηρεί επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες και προειδοποίησε για τους κινδύνους συνέχισης της σύγκρουσης, αν δεν αναληφθεί κάποια διπλωματική και διαμεσολαβητική πρωτοβουλία.

«Εάν οι αρμόδιες χώρες, οι εμπλεκόμενοι παράγοντες και οι ηγέτες δεν κατευθύνουν τη διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση και επιτρέψουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, είναι σαφές ότι θα προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι τόσο για την περιοχή μας όσο και για την παγκόσμια τάξη. Η περιοχή μας δεν πρέπει να παρασυρθεί σε μια θύελλα. Γι' αυτό, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις. Ως Τουρκία, διατηρούμε τις επαφές μας με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, ιδίως στον ισλαμικό κόσμο, και τους ενθαρρύνουμε να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Από αυτή την άποψη, εκφράζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε είδους εποικοδομητική συμβολή, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης. Πιστεύουμε ότι το μέλλον της περιοχής και η συμβολή της στην παγκόσμια τάξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διπλωματίας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να ενεργεί με αυτή την κατανόηση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ