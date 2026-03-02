ΥΠΕΘΟΟ: «Ψυχραιμία» αλλά και αυξημένη επαγρύπνηση για Μ. Ανατολή

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μέτρων στήριξης αν χρειαστεί

Με ψυχραιμία αλλά αυξημένη επαγρύπνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αντίδραση των διεθνών αγορών το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο στοχευμένων παρεμβάσεων με μέτρα στήριξης, εφόσον οι εξελίξεις αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. Ωστόσο, σημείωναν ότι «υπάρχει ακόμη απόσταση» από ένα τέτοιο σενάριο, καθώς η τιμή πετρελαίου παραμένει κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι και η αντίδραση των αγορών παραμένει συγκρατημένη.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο βασικός κυβερνητικός σχεδιασμός για τη ΔΕΘ και οι κεντρικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής δεν μεταβάλλονται, καθώς το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών διασφαλίζουν τη συνέχεια του προγραμματισμού.

Παράλληλα, υπογράμμιζαν ότι ο Προϋπολογισμός 2026 έχει ήδη ενσωματώσει σενάρια ευαισθησίας για εξωγενείς κρίσεις, με την εκτίμηση ότι ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις είναι διαχειρίσιμες. Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο «διαθέτει τα αναγκαία εργαλεία», δημοσιονομικά και θεσμικά, ώστε να κινηθεί υπεύθυνα αν αυτό καταστεί απαραίτητο.