«Θα υπερασπισθούμε με πάθος τον από 6.000 χρόνια πολιτισμό μας όποιο και αν είναι το τίμημα. Οι εχθροί μας θα μετανιώσουν το σφάλμα τους».

Μήνυμα πως η Τεχεράνη είναι «έτοιμη για έναν μακρύ πόλεμο», έστειλε ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί κατά την τρίτη ημέρα της σύρραξης στην Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν, αντίθετα με τις ΗΠΑ, είναι προετοιμασμένο για έναν μακρύ πόλεμο», ανέφερε ο Αλί Λαριτζανί, το ισχυρότερο μέλος της ιρανικής ηγεσίας, αφού προηγουμένως απέρριψε κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με την Ουάσιγκτον.

Το Ιράν θα πολεμήσει «όποιο και αν είναι το τίμημα» για να αμυνθεί, τόνισε ο Αλί Λαριτζανί.

«Θα υπερασπισθούμε με πάθος τον από έξι χιλιάδες χρόνια πολιτισμό μας όποιο και αν είναι το τίμημα και θα κάνουμε τους εχθρούς μας να μετανιώσουν το σφάλμα που έκαναν στις εκτιμήσεις τους», προειδοποίησε.