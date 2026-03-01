Αραγτσί: Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι ιρανικές και αμερικανικές αντιπροσωπείες είχαν «πολύ καλές συνομιλίες στη Γενεύη» την περασμένη Πέμπτη, ενώ αναμενόταν να πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Βιέννη τη Δευτέρα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο ABC News ότι, παρόλο που το Ιράν «έχασε ορισμένους διοικητές... τίποτα δεν έχει αλλάξει στη στρατιωτική μας ικανότητα».

«Αυτό ακριβώς συνέβη και την προηγούμενη φορά», λέει, αναφερόμενος στα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

«Σκότωσαν ορισμένους από τους κορυφαίους διοικητές μας, αλλά αντικαταστάθηκαν πολύ σύντομα και μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες μπορέσαμε να ξεκινήσουμε αντίποινα», αναφέρει. «Αυτή τη φορά, ήταν ακόμη πιο γρήγορα».

Αρκετές ανώτερες προσωπικότητες του ιρανικού καθεστώτος σκοτώθηκαν στα πλήγματα του Σαββάτου, μεταξύ των οποίων ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ και ο σύμβουλος ασφαλείας Αλί Σαμχανί.

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να είναι δυνατή η επίτευξη μιας διαπραγμάτευσης που θα οδηγήσει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, ο Αραγτσί απάντησε: «Εσείς απαντήστε σε αυτή την ερώτηση».

