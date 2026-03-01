Τραμπ: Αν το Ιράν μας χτυπήσει θα απαντήσουμε με μια δύναμη που κανείς δεν έχει ξαναδεί

Καλύτερα να μην το κάνουν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος απαντώντας στις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε έντονο ύφος προειδοποίησε το Ιράν να μην προχωρήσει σε αντίποινα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Γράφοντας στην πλατφόρμα του, Truth Social, ανέφερε: «Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι πρόκειται να επιτεθεί πολύ σκληρά σήμερα, πιο σκληρά από ποτέ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΩΣΤΟΣΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!»

Η δήλωσή του έρχεται μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι θα επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις και στο Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ.

«Η πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ξεκινήσει προς τα κατεχόμενα εδάφη και τις αμερικανικές τρομοκρατικές βάσεις μέσα σε λίγες στιγμές», ανέφερε πριν από λίγες ώρες.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης καταδίκασαν «τις εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχτηκαν από τις κακούργες κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους» θα καταφέρει «στους δολοφόνους του ιμάμη της Ούμα (σ.σ. των μουσουλμάνων) αυστηρή και αποφασιστική τιμωρία» που θα τους κάνει «να μετανιώσουν».