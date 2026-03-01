Οι 6 πιο οικονομικές χώρες της Ευρώπης για να ταξιδέψετε το 2026

Με πλούσια ιστορία και μοναδικά αξιοθέατα, αυτές οι χώρες είναι ιδανικές για εσάς που θέλετε να απολαύσετε μια low budget απόδραση αυτή τη χρονιά.

Ψάχνετε τον επόμενο ταξιδιωτικό προορισμό σας στην Ευρώπη, αλλά το budget σας είναι περιορισμένο; Έχετε βαρεθεί τους κλασικούς προορισμούς και θέλετε να ανακαλύψετε νέα μέρη; Είτε σας αρέσουν οι ιστορικές πόλεις με πλατείες και κάστρα που μοιάζουν βγαλμένα από κινηματογραφικά σετ, είτε προτιμάτε τις βόλτες στη φύση και τη χαλάρωση στην παραλία, οι παρακάτω χώρες, που προτείνει το Time Out, μπορούν να σας προσφέρουν αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες χωρίς να ξοδέψετε πολλά χρήματα.

Διαβάστε το άρθρο στο travelgo.gr