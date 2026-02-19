Συνελήφθη ο πρώην πρίγκιπας Άντριου

To ΒΒC μετέδωσε ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη ως ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας.

Στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως υπόπτου για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με τις διασυνδέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν, προχώρησε η βρετανική αστυνομία, σύμφωνα με την τηλεόραση του BBC.

Andrew Mountbatten-Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in public office, the BBC understands https://t.co/6qVtVZJ5GQ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 19, 2026

Νωρίτερα βρετανικές εφημερίδες μετέδωσαν ότι έξι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ.

Στις αρχές του μήνα η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ ανέφερε ότι ερευνά τις καταγγελίες ότι ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προώθησε διαβαθμισμένα κυβερνητικά έγγραφα στον Αμερικανό χρηματιστή, στο διάστημα 2001-2011 κατά το οποίο ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με φακέλους που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Έπστιν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα να σχολιάσει μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Η αστυνομία της Τέιμς Βάλεϊ δεν σχολίασε άμεσα.