Performance Technologies: Προχωρά στην εξαγορά του 100% της Ascentum

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της εταιρείας Ascentum Κτηματική και Τουριστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ανακοίνωσε η Performance Technologies, καθώς παρήλθε η νόμιμη προθεσμία χωρίς να υποβληθεί αίτημα μετόχων για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα, η Performance Technologies θα προχωρήσει με την εξαγορά του συνόλου των 5.600 εταιρικών μεριδίων της Ascentum, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστο, έναντι 1.500.000 ευρώ, σύμφωνα με την από 12.2.2026 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής ανακοίνωσης της 29.1.2026, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Performance Technologies Ανώνυμος Εταιρία Πληροφορικής» (εφεξής «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 - 101 του Ν. 4548/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι έως σήμερα, μετά την παρέλευση των απαιτούμενων εκ της νομοθεσίας 10 ημερών εκ της προαναφερθείσας σχετικής ανακοίνωσης, η Εταιρεία δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από μέτοχο σχετικά με τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για το ζήτημα παροχής άδειας εξαγοράς κατά 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ascentum Κτηματική Και Τουριστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής «Ascentum») σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφο 3 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων νομικών ενεργειών και εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, η Εταιρεία θα προχωρήσει με την εξαγορά του συνόλου των 5.600 εταιρικών μεριδίων της Ascentum, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) έκαστο, έναντι ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 1.500.000,00), σύμφωνα με την από 12.2.2026 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ascentum έχει στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της τέσσερις (4) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες επί πολυώροφης οικοδομής στην οδό Ευρυμέδοντος 4, στην Αθήνα (περιοχή Κεραμεικός) συνολικής επιφάνειας 1.196,78 τ.μ., όπου στεγάζονται και τα γραφεία της Εταιρείας:

α) οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου επιφάνειας 162,02 τ.μ.,

β) οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου επιφάνειας 203,28 τ.μ.,

γ) οριζόντια ιδιοκτησία του υπερυψωμένου ισογείου επιφάνειας 415,74 τ.μ., και

δ) οριζόντια ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου επιφάνειας 415,74 τ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εξαγοράς, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός.