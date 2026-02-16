Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 26.500 ευρώ σε 24 επιχειρήσεις τον Ιανουάριο

Πρόστιμα συνολικού ύψους 26.500 ευρώ επέβαλε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας στην αγορά προϊόντων, σε όλη την χώρα

Πρόστιμα συνολικού ύψους 26.500 ευρώ επέβαλε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας στην αγορά προϊόντων, σε όλη την χώρα.

Σύμφωνα με τον πίνακα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, πρόστιμα επιβλήθηκαν σε 24 επιχειρήσεις και το ύψος τους κυμάνθηκε από 500 έως 3.000 ευρώ.

Αφορούν παραβάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4177/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης 91354/30.08.2017 για την «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

