Ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision

Το χρυσό εισιτήριο για την Βιέννη πήρε ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» από τον εθνικό τελικό Sing for Greece 2026 και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

Φέτος, για πρώτη φορά στην ανάδειξη του νικητή συμμετείχε και διεθνής επιτροπή, που απαρτιζόταν από τις Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Μολδαβία και Σερβία.

Ο Akylas συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς, λαμβάνοντας 24 βαθμούς από το κοινό και 24 από τις επιτροπές. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με 33 βαθμούς και στην τρίτη η Marseaux με 32.

