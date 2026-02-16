Απαγόρευση της χρήσης social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών σχεδιάζει η Μ. Βρετανία

Το παράδειγμα της Αυστραλίας σκέφτεται να υιοθετήσει η Μ. Βρετανία σχεδιάζοντας να τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Το παράδειγμα της Αυστραλίας σκέφτεται να υιοθετήσει η Μ. Βρετανία σχεδιάζοντας να τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 16 ετών, μέσα στους προσεχείς μήνες, εντός του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η νυχτερινή απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων για αυτές τις ηλικίες, δηλαδή κάτω των 16 ετών, καθώς έχει διαπιστωθεί πως στις νυχτερινές ώρες τα παιδιά σερφάρουν περισσότερο στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια εκτίθενται σε πολλούς on line κινδύνους.

Επίσης, προωθείται η εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου κανόνων, ώστε η Μ. Βρετανία να πρωτοστατήσει στην online ασφάλεια των παιδιών, όπως επισήμανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Στην Μ. Βρετανία έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά όπου τα παιδιά έχουν δεχτεί bullying, έχουν πέσει θύματα διαδικτυακής αποπλάνησης, έχουν υποστεί άλλου είδους επιθέσεις ή έχουν ωθηθεί σε επικίνδυνα challenges, ενώ το 2017 καταγράφηκε ο θάνατος μίας δεκατετράχρονης έφηβης μετά από on line challenge.

Ο Κιρ Στάρμερ διευκρίνισε ότι καμία εταιρεία social media δεν θα μπορεί να εξαιρεθεί των αυστηρών κανόνων που θα υιοθετήσει η βρετανική κυβέρνηση.