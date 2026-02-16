Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η ανάπτυξη υδρογονανθράκων - ΕΔΕΥΕΠ: Παραγωγή μέχρι το 2035

«Εγκαινιάζουμε μία νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας», σημείωσε ο υπουργός ΠΕΝ κατά την παρουσίαση των συμβάσεων παραχώρησης με Chevron και Helleniq Energy.

«Η χώρα μας κάνει σήμερα ένα άλμα, καλωσορίζουμε τη Chevron στην Ελλάδα, μία από τις δύο μεγαλύτερες ενεργειακές στον κόσμο, σημείωσε ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, κατά την παρουσίαση των συμβάσεων παραχώρησης των τεσσάρων μπλοκ στις Chevron και Helleniq Energy. Υπογράμμισε πως όλοι αναγνωρίζουν στην Ευρώπη τον ρόλο που θα παίξουν οι υδρογονάνθρακες, ενώ η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί τον δρόμο της ισόρροπης ανάπτυξης για αυτό και έχει επενδύσει στην ενέργεια.

«Εγκαινιάζουμε μία νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας. Για πρώτη φορά εξερευνούμε τις περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, προς όφελος των σημερινών και των επόμενων γενεών. Ορθώνουμε το γεωπολιτικό μας ανάστημα και ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», πρόσθεσε.

Τόνισε πως η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση και έχει διακομματική υποστήριξη. Στους καιρούς αβεβαιότητας που ζούμε, η απόφαση της Ευρώπης για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο αποτελεί πρόσκληση αλλά και ευκαιρία. Η Ελλάδα γίνεται σταθεροποιητικός παράγοντας, ο Κάθετος Διάδρομος εξελίσσεται σε μία αρτηρία στήριξης της απεξάρτησης.

«Σήμερα, με τις τέσσερις θαλάσσιες παραχωρήσεις, διπλασιάζουμε τις περιοχές έρευνες φτάνουμε τα 94.000 τετρ. χιλιόμετρα. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος για τις ΗΠΑ. Είναι αρχή μίας συνεργασίας με την οποία θα πορευτούμε τα επόμενα χρόνια», κατέληξε ο υπουργός.

«Οι σημερινές υπογραφές είναι ένα σημαντικό βήμα για τη μετέξελιξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο, καθώς και για τη σύσφιξη των σχέσεων ΗΠΑ και Ελλάδας. Δείχνει ότι η Ελλάδα έχει ρόλο κλειδί στην ενεργειακό μετασχηματισμό της Ευρώπης», υπογράμμισε από την πλευρά της η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κέμπερλι Γκιλφόιλ.

Όπως πρόσθεσε, η Chevron αντιπροσωπεύει την αμερικανική αριστεία στην έρευνα και ανάπτυξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Μαζί με τη Helleniq Energy δημιουργούν μία ισχυρή συμμαχία για την εξερεύνηση των ελληνικών κοιτασμάτων, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

«Τα 4 μπλοκ μπορούν να αλλάξουν τα ενεργειακό τοπίο και να συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια, σε μία περίοδο όπου η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές ενεργειακές πηγές, τόνισε.

Από την πλευρά του ο CEO της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, υπογράμμισε πως πλέον σχεδόν υπερδιπλασιάζονται, καθώς το 2025 έκλεισε με ενεργές παραχωρήσεις 47.900 τετρ. χλμ., που το 2026 αυξήθηκαν σε 94.000 τετρ, χιλιόμετρα. Παράλληλα, σημειώθηκε νέο ρεκόρ για τη διαδικασία αξιολόγησης και υπογραφών, η οποία ολοκληρώθηκε στον μισό χρόνο από ό,τι στο παρελθόν.

Οι τέσσερις νέες συμβάσεις έχουν πρόβλεψη επιστροφής 40% των κερδών περίπου στο ελληνικό Δημόσιο. Η πρώτη φάση θα κρατήσει τρία χρόνια, στις περισσότερες περιοχές 2D σεισμικές έρευνες. Στη δεύτερη φάση 3D σεισμικές διασκοπήσεις. Τα τελευταία δύο χρόνια ερευνητικές γεωτρήσεις.

Συνολικά, για το ελληνικό πρόγραμμα upstream, οι σεισμογραφικές μελέτες θα ξεκινήσουν από το τέλος της χρονιάς, ενώ εκτιμάται ότι θα φτάσουν μέχρι το 2030. Οι ερευνητικές γεωτρήσεις θα ξεκινήσουν από την αρχή του επόμενου έτους και θα διαρκέσουν μέχρι το 2032.

«Το 2032-2035 θα είναι κρίσιμη περίοδος για την παραγωγή εγχώριων υδρογονανθράκων», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι επενδύσεις από το 2014 έχουν ήδη ξεπεράσει τα 176 εκατομμύρια ευρώ. «Σήμερα, προσθέτουμε 41,5 εκατομμύρια σε δεσμεύσεις για επενδύσεις νέων σεισμικών ερευνών. Με τη γεώτρηση στο μπλοκ 2, έχουν δρομολογηθεί επιπλέον επενδύσεις 80 εκατ, ευρώ. Συνολικά, έχουμε εξασφαλίσει άλλα 790 εκατομμύρια για την εκτέλεση δυνητικών γεωτρήσεων, αν όλες οι περιοχές ωριμάσουν και φτάσουν σε αυτό το ερευνητικό στάδιο», πρόσθεσε.

«Οι σημερινές υπογραφές αποτελούν ορόσημο για την εταιρεία αλλά και για το ελληνικό πρόγραμμα ανάπτυξης υδρογονανθράκων. Προσδοκούμε στην περαιτέρω σύσφιξη της συνεργασίας με την Helleniq Energy», ανέφερε ο Γκάβιν Λιούις, Γενικός Γραμματέας στον τομέα Global New Ventures της Chevron.

Υπογράμμισε πως η Chevron είναι υπερήφανη για την παρουσία της στην Ελλάδα. «Προσδοκούμε σε μία σταθερή συνεργασία που θα δημιουργήσει υπεραξία για την Ελλάδα», κατέληξε.

«Σήμερα κλείνει ένα πρώτος κύκλος, έχουμε μπροστά μας αρκετό δρόμο. Η ιστορία του upstream έχει ξεκινήσει πριν από 15-20 χρόνια στην Ελλάδα. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή για να μπει μία εταιρεία σε αυτή τη διαδικασία, χαρακτηριστικά που έχει η Helleniq Energy», υπογράμμισε ο CEO του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης.

Τόνισε πως η συνεργασία με μία εταιρεία όπως η Chevron είναι μία ένδειξη αποδοχής της ποιότητας του Ομίλου και του ανθρώπινου δυναμικού της. «Θα προσπαθήσουμε να είμαστε στο ίδιο επίπεδο με την αμερικανική εταιρεία όσον αφορά την υπευθυνότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε. Υπογράμμισε πως το αποτέλεσμα του ελληνικού προγράμματος θα είναι ικανοποιητικό, αν υπάρξουν θετικά ευρήματα σε ένα μέρος των περιοχών που ερευνώνται.