Μυτιληναίος: Ξεκινά η αποστολή πακέτων γαλλίου σε υποψήφιους αγοραστές

Το πρώτο τυποποιημένο πακέτο 500 γραμμαρίων Γαλλίου παρουσιάζει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος με ανάρτησή του στο linkedin.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της τριήμερης μηνιαίας μας συνάντησης στις κύριες βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, η οποία συγκεντρώνει όλους τους επικεφαλής επιχειρηματικών τομέων και την ανώτατη διοίκηση όλων των δραστηριοτήτων Ενέργειας & Μεταλλουργίας, είχαμε όλοι τη χαρά να δούμε το πρώτο τυποποιημένο πακέτο 500 γραμμαρίων Γαλλίου.

Η αποστολή αυτών των πακέτων σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία για δοκιμές και πειραματικές εφαρμογές πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα!

Το εμβληματικό έργο Γαλλίου, που τοποθετεί την Ελλάδα και την Ευρώπη στον χάρτη του παγκόσμιου φάσματος Κρίσιμων Πρώτων Υλών, προχωρά με πλήρη ταχύτητα και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα!

Θα κρατώ προσωπικά όλους τους φίλους μας ενήμερους για αυτό το συναρπαστικό νέο επιχειρηματικό ταξίδι της MetlenMTLN +1,84% Energy & Metals!».

