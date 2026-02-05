Τουρκία για συνάντηση Ερντογάν - Μητσοτάκη: Θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας

Σύμφωνα με ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 11 Φεβρουαρίου 2026, στην 'Αγκυρα για τη συνεδρίαση της 6ης συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 11 Φεβρουαρίου 2026, στην 'Αγκυρα για τη συνεδρίαση της 6ης συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας, συνάντηση που είχε λίγο νωρίτερα ανακοινωθεί και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, σε ανάρτησή του στην ψηφιακή πλατφόρμα Χ, ανακοίνωσε επισήμως πως:

«Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή την 6η σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας. Στη σύνοδο του Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 'Αγκυρα υπό την προεδρία του Προέδρου μας και του πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, θα εξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις τους και θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, προβλέπεται η ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Επιπλέον στο πλαίσιο της επίσκεψης, βρίσκεται στην ατζέντα και η υπογραφή διάφορων εγγράφων με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ