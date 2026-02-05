Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνική Ένωση Καφέ

Στο νέο διοικητικό σχήμα, τη θέση του Προέδρου διατηρεί ο Τάσος Γιάγκογλου, ενώ Α' Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Χρήστος Αλεβίζος.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξαν τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Καφέ κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου. Στο νέο διοικητικό σχήμα, τη θέση του Προέδρου διατηρεί ο Τάσος Γιάγκογλου (Καφές Γιάγκογλου), ενώ Α' Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Χρήστος Αλεβίζος (Nestlé Ελλάς) και Β' Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Ταλούμης (Taf).

Καθήκοντα Γραμματέα αναλαμβάνει η Ροδούλα Τρακάδα (JDE - Jacobs Douwe Egberts GR ΕΠΕ) και Ταμία ο Γιώργος Κούκος (Σ. Κούκος ΕΠΕ). Μέλη της νέας διοίκησης είναι επίσης ο Γιάννος Μπενόπουλος (Cafetex), ο οποίος διατηρεί παράλληλα την ιδιότητα του Επίτιμου Προέδρου, καθώς και ο Χρήστος Βεκράκος (ABEK Βεκράκος).

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσίασε τον απολογισμό δράσεων και τον οικονομικό απολογισμό για το 2025. Πάγια θέση της Ένωσης παραμένει η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή καφέ, ζήτημα το οποίο αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα κάθε Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Ένωσης Καφέ περιλαμβάνεται, επίσης, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής μηχανογράφησης στα τελεωνεία, η οποία, εφόσον υλοποιηθεί, αναμένεται να συμβάλει στη μείωση χρονοβόρων διαδικασιών, στην ενίσχυση της ευελιξίας και στη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση θα επιδιώξει συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, με στόχο τη συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις εισαγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας καφέ. Παράλληλα, στην ατζέντα της νέας διοίκησης βρίσκεται η απαλοιφή των χρονοβόρων τελωνειακών διαδικασιών κατά τη διακίνηση δειγμάτων ωμού καφέ, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις εισαγωγές, επεξεργασίας και εμπορίας καφέ.