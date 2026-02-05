Ξεκινά η διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης.

Υπεγράφη σήμερα, από τη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Απόστολο Βαλτά, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, η επέκταση της συλλογικής σύμβασης για την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, σε εφαρμογή του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013 και της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, αυτή η πρωτοβουλία, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες δράσεις αποστολής φαρμάκων (φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και κατ' οίκον παράδοση φαρμάκων), στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης, επιτρέποντάς τους να παραλαμβάνουν σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένα φάρμακα-κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους από το φαρμακείο της επιλογής τους.

Εκτιμάται ότι κατά την πρώτη φάση υλοποίησης της δράσης περίπου 20.000 συνταγές τον μήνα -κατά μέσο όρο- δύναται να διατίθενται σε ασθενείς στα ιδιωτικά φαρμακεία (έναντι 1.500 συνταγών τον μήνα βάσει της υφιστάμενης διαδικασίας).

Ο κ. Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του, υπενθύμισε ότι η πρώτη φορά που μίλησε για την ανάγκη τα ιδιωτικά φαρμακεία να παρέχουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους στους ασθενείς πέρα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ήταν το 2013 και σήμερα, το 2026, τελικά το εγκαινιάζει. Ανακοίνωσε ότι από 16 Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για να μπορούν οι ασθενείς να κάνουν τις αιτήσεις τους. Σε πρώτη φάση θα αφορά ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας. «Αυτό ισοδυναμεί περίπου σε 23.000 συνταγές τον μήνα, που είναι οι πρώτες που απελευθερώνουμε μέσα στον Φεβρουάριο. Σκοπός είναι να φτάσουμε, το πρώτο τρίμηνο του 2026, τις 66.000 συνταγές τον μήνα. Με αυτόν τον τρόπο λύνουμε οριστικά το ζήτημα με τις ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και την ταλαιπωρία των ασθενών», ανέφερε.

Ο υπουργός σημείωσε ότι δεν καταργούνται τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ούτε θα υποτιμηθεί ο ρόλος τους. «Ίσα-ίσα που τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και όλο αυτό το διάστημα κράτησαν το σύστημα όρθιο. Παρέχουμε στους ασθενείς μας πέραν των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και πέραν της δυνατότητας της διανομής των φαρμάκων κατ' οίκον, να ζητούν να παραλάβουν το φάρμακό τους στο φαρμακείο της επιλογής τους και έτσι να έχουν και τη δυνατότητα να πάρουν τις συμβουλές του φαρμακοποιού τους για την ορθή τους χορήγηση», πρόσεσε.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι ένας από τους λόγους τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση «είναι η πίστη ότι ο φαρμακοποιός δεν είναι ένας απλός μεταπράτης, είναι ένας επιστήμονας υγείας. Παρέχει εξειδικευμένη γνώση και τη δυνατότητα στον ασθενή να γνωρίζει πώς με ασφάλεια θα λαμβάνει μία φαρμακευτική αγωγή. Είμαι ήδη έτοιμος να ξεκινήσω τη νέα συζήτηση για το επόμενο βήμα συνεργασίας με τους φαρμακοποιούς, που θα είναι τα οικονομικά κίνητρα που θα θεσπίσουμε για την ταχύτερη ψηφιοποίηση των φαρμακείων, έτσι ώστε μέσα στο 2027 να έχουμε πια φτιάξει ένα πολύ ισχυρό και ψηφιακό δίκτυο υγείας στα ιδιωτικά φαρμακεία που θα παίξει μεγάλο ρόλο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω της τηλεσυμβουλευτικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης, φυσικά πάντα με παρουσία γιατρού στα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές».

Η κ. Καρποδίνη εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υπογραφή της σύμβασης. «Είναι ένα πρόγραμμα που τρέχουμε πιλοτικά πάνω από δύο χρόνια και με τη συνεργασία μας με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο καταφέραμε σήμερα να γίνει πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας επί ημερών Άδωνι Γεωργιάδη υπογράφουμε αυτήν τη σύμβαση και άμεσα ξεκινάμε τη διανομή στα ιδιωτικά φαρμακεία», τόνισε.

«Είμαι πολύ ευτυχής γιατί μία διαδικασία που ξεκίνησε το '20, όταν ζητήθηκε τότε από την κυβέρνηση και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να συμβάλουμε στο να λυθεί τότε το πρόβλημα με τα φαρμακεία, αναλάβαμε πιλοτικά με 1.000-1.500 συνταγές τον μήνα, να βοηθήσουμε αυτούς τους ασθενείς που το είχαν ανάγκη. Πραγματικά θα ήθελα να πω ότι ο υπουργός συνέβαλε τα μέγιστα», δήλωσε ο κ. Βαλτάς. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δίνεται πλέον η δυνατότητα οι ασθενείς να λαμβάνουν τα φάρμακά τους σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος γιατί τα φαρμακεία είναι παντού. «Όχι μετακίνηση, όχι ταλαιπωρία, όχι άγχος για τον Έλληνα ασθενή που πρέπει να του προσφέρουμε τα καλύτερα», κατέληξε.

Βασικά στοιχεία της διαδικασίας

Συμμετοχή φαρμακείων: Στη διαδικασία δύνανται να ενταχθούν όλα τα νόμιμα λειτουργούντα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας. Οι φαρμακοποιοί που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν οφείλουν να το δηλώσουν. Τα συμμετέχοντα φαρμακεία πιστοποιούνται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και υποχρεούνται να χορηγούν τα ΦΥΚ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τους.

Πεδίο εφαρμογής: Η διαδικασία αφορά συγκεκριμένες δραστικές ουσίες και θεραπευτικές κατηγορίες (αρχικά περιλαμβάνουν κάποια αντικαρκινικά φάρμακα καθώς και φάρμακα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας), όπως αυτές καθορίζονται και επικαιροποιούνται από το υπουργείο Υγείας. Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται τα φάρμακα που προορίζονται αποκλειστικά για νοσοκομειακή χρήση.

Οφέλη για τον ασθενή: Η παραλαβή των φαρμάκων από τους δικαιούχους πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει το ιδιωτικό φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά.

Διαδικασία

Προέλεγχος και έγκριση: Κάθε συνταγή υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό προέλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ (έλεγχος κανονικότητας, πάθησης και ιστορικού). Ο ασθενής και το φαρμακείο ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.

Αποστολή φαρμάκων: Τα φάρμακα αποστέλλονται από τον ΕΟΠΥΥ στο φαρμακείο μέσω φαρμακευτικών εταιρειών ή της πιστοποιημένης εταιρείας αποστολής φαρμάκων που είναι συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ και των φαρμακαποθηκών υπεργολάβων της. Ο συνολικός χρόνος από την έγκριση μέχρι την παραλαβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες.

Παραλαβή και ταυτοποίηση: Ο φαρμακοποιός ελέγχει την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ή τη νόμιμη εξουσιοδότηση, διασφαλίζει την ακεραιότητα του σκευάσματος και την τήρηση της ψυχρής αλυσίδας, ενώ έχει το δικαίωμα άρνησης παραλαβής σε περίπτωση αλλοίωσης.

Αμοιβή και διαδικασία εκκαθάρισης: Για την υπηρεσία χορήγησης και εκτέλεσης αυτών των συνταγών ορίζεται επιστημονική αμοιβή 20 ευρώ ανά συνταγή για τον ιδιώτη φαρμακοποιό. Οι εκτελεσμένες συνταγές υποβάλλονται μηνιαίως στον ΕΟΠΥΥ μαζί με το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ενώ η πληρωμή τους ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα της συλλογικής σύμβασης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.