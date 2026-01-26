Φωτιά σε εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα: 4 νεκρές εργαζόμενες - Η ανακοίνωση της εταιρείας

6 τραυματίες και 1 αγνοούμενη. Κατέρρευσε η σκεπή και ένας τοίχος του εργοστασίου τροφίμων. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τελευταία ενημέρωση 09:39

Τέσσερις νεκρές εργαζόμενες, έξι τραυματίες και μία αγνοούμενη είναι ο έως τώρα απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

«Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια» τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά σημειώθηκε μετά από έκρηξη λίγο πριν τις 04:00 π.μ. καθώς το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία με 24ωρη βάρδια, ενώ εντοπίστηκαν 4 νεκρές γυναίκες στο υπόγειο της βιομηχανίας.

Ήδη έχει καταρρεύσει η σκεπή και ένας τοίχος του εργοστασίου τροφίμων ενώ δυνάμεις από τη Θεσσαλία με 13 οχήματα και 40 πυροσβέστες, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ, δίνουν μάχη με τις φλόγες, με ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει επίσης στο σημείο.

Επί ποδός βρίσκονται και δυνάμεις της ΕΜΑΚ, καθώς κλιμάκιό της έχει μεταβεί και από τη Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί στο σημείο και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Ο Νίκος Λαβράνος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, έκανε λόγο λόγο για «μεγάλη μάχη» από τους συναδέλφους του στα Τρίκαλα.

Ο ίδιος εξήγησε πως πολλά άτομα τραυματίστηκαν καθώς, όπως είπε, «εκσφενδονίστηκαν από την έκρηξη», ενώ υπάρχει και ένας τραυματίας πυροσβέστης σε ελαφριά κατάσταση. «Είναι τέτοιας φύσεως τα υλικά, που δίνεται μάχη για να τη θέσουν υπό έλεγχο για να φτάσουν στις αγνοούμενες» τόνισε και εξήγησε πως «πρέπει να σβήσει η φωτιά και για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να μπουν μέσα και ψάξουν σπιθαμή προς σπιθαμή». Όσον αφορά στην ίδια τη φωτιά, εξήγησε πως «το πίσω μέρος έχει καεί ολοσχερώς».

Κατά πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, πιθανή αιτία της έκρηξης -που ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων, που βρίσκεται σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από το εργοστάσιο- είναι υλικά όπως η αμμωνία και το προπάνιο. Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο των Τρικάλων ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας βρίσκονται επίσης στο σημείο και όπως και η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς. «Δύσκολη η πρόσβαση καθώς η φωτιά είναι ακόμη σε εξέλιξη και παρέχουμε οπιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί ενώ ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.