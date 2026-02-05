Μαρινάκης: Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα να μιλάει για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας

«Με την Τουρκία μας χωρίζει μία και μόνο διαφορά: ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Τελεία και παύλα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές ότι πιστεύουμε στο διάλογο. Διάλογος για εμάς σημαίνει διεκδίκηση και σε καμία περίπτωση υποχώρηση ή οποιαδήποτε συζήτηση ζητημάτων κυριαρχίας ή κόκκινων γραμμών. Κρατάω από αυτή την ανακοίνωση την φράση που αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό του. Γιατί η Ελλάδα έχει δώσει δείγματα γραφής. Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί υπάρχουν και κάποιες αντιφάσεις από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα να μιλάει για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το εκτός οποιασδήποτε λογικής αφήγημα των γκρίζων ζωνών, του γκριζαρίσματος ή οποιασδήποτε άλλη τέτοια αιτίαση. Εμείς είμαστε μια χώρα που πιστεύουμε ουσιαστικά και σε όλη μας την ιστορία και στις διεκδικήσεις μας την επίλυση μέσω του διεθνούς δικαίου. Ετέθη από εμένα σήμερα ξεκάθαρα το πλαίσιο και για αυτή τη συνάντηση. Με την Τουρκία μας χωρίζει μία και μόνο διαφορά: ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Τελεία και παύλα. Και δεν υπάρχει καμία άλλη. Από εκεί και πέρα, έχουμε αποδείξει και η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός ότι μέσα από τη συνολική εξωτερική πολιτική η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει όσα δεν είχαμε καταφέρει συνολικά τις προηγούμενες δεκαετίες. Και θα συνεχίσουμε ακριβώς σε αυτή τη λογική» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας περί του δόγματος της «γαλάζιας πατρίδας».

Σε ερώτηση για το εάν θα μπουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα βαρέα και ανθυγιεινά ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η απάντηση του πρωθυπουργού φανερώνει την πρόθεση, τη διάθεση εξέτασης αυτού του πολύ δικαίου αιτήματος. Άρα, προφανώς ανοίγει η πόρτα, είναι ορθάνοιχτη για κάτι τέτοιο, αλλά το "έχετε μας εμπιστοσύνη" έχει και μία άλλη ανάγνωση, ότι όταν θα μπορεί να γίνει αυτό, δημοσιονομικά και από όλες τις υπόλοιπες νομοτεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να υπολογιστούν, τότε θα ανακοινωθεί. Ο πρωθυπουργός δεν συνηθίζει να ανακοινώνει κάτι, ούτε η κυβέρνηση αυτή, όταν δεν είναι σίγουρο ότι αυτό μπορεί να γίνει, μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν συζητάμε, λοιπόν, ως προς τη διάθεση πλέον και την πρόθεση που αναγγέλθηκε από τα πιο αρμόδια χείλη από τον πρωθυπουργό. Αυτό που συζητάμε είναι το πότε και το πώς, ώστε να επιλυθούν όλες αυτές οι εκκρεμότητες. Άρα, επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο πρωθυπουργός και τα υπόλοιπα, προσεχώς».

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις Λαβρώφ ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Η Ελλάδα ως ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, σε όλα τα επίπεδα, συντάσσεται και με την Ευρώπη και με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό, δεν κάνει κάτι ξεχωριστό. Και σε κάθε επιμέρους συζήτηση, νομίζω ότι όποια απόφαση έχουμε πάρει είναι στη λογική ότι είμαστε ένα σύγχρονο δυτικό κράτος, όπου κάποια πράγματα, όπως η στήριξη στον αμυνόμενο, δεν μπαίνουν στο ζύγι ούτε μπαίνουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης».

Για το ζήτημα με την λειτουργία της κάμερας στο δυστύχημα στη Χίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Είμαι βέβαιος ότι το 90% όσων κατηγορούν το λιμενικό ή οποιονδήποτε, από την αντιπολίτευση ή τα Μέσα για τις θερμικές κάμερες, δεν ξέρουν τι είναι οι θερμικές κάμερες. Οι θερμικές κάμερες δεν έχουν σχέση με τις κάμερες που μπορεί να έχει ένας αστυνομικός επάνω του ή ένα περιπολικό, ένα λεωφορείο, ή μια κάμερα που μπορεί να υπάρχει σε έναν δρόμο για να ρυθμίζει την κυκλοφορία να βλέπει τι συμβαίνει. Είναι άλλη εντελώς περίπτωση κάμερας».

Το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα. Είναι ένας ηλεκτροοπτικός αισθητήρας θερμικής απεικόνισης. Αν δει κανείς την εικόνα που βγαίνει από την θερμική κάμερα δεν είναι εικόνα από μια κανονική κάμερα. Φαίνεται σαν σκιά η υπάρξει κάποιου κινδύνου ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για το εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο. Σε συγκεκριμένη περίπτωση και το συμβάν για το οποίο μιλάμε, κατά δήλωση του κυβερνήτη δεν χρησιμοποιήθηκε, επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία, καθώς το ταχύπλοο σκάφος που ήταν οι άνθρωποι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο, είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς και οπτικά με τη χρήση προβολέων. 'Αρα, ο λόγος ύπαρξης θερμικής κάμερας είναι αν δεν έχουν λειτουργήσει τα υπόλοιπα, για να γίνει σχετικός εντοπισμός. Δεν είναι η περίπτωση της κάμερας η οποία μπορεί να εντοπίσει άλλες λεπτομέρειες ή να καταγράψει ένα συμβάν, όπως μπορεί να είναι μια κάμερα που έχει πάνω του ένα όχημα, ή οτιδήποτε άλλο» εξήγησε.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Κατ' αρχάς θα συμφωνήσω σε ένα σημείο με τον κ. Τσίπρα πριν πάω στα σημεία με τα οποία διαφωνώ. Ότι μιλάμε για απελπισμένους ανθρώπους. Είναι απόλυτη τραγωδία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπήκαν σε αυτό το πολύ μικρό σκάφος με αισθήματα χαράς και ευχάριστα συναισθήματα. Απελπισμένοι άνθρωποι είναι, το θέμα είναι ποιοι τους εκμεταλλεύονται. Για μένα η ανακοίνωση του κ. Τσίπρα κατά τα λοιπά είναι βαθύτατα προβληματική, ειδικά για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας. Και μάλιστα εδώ είναι ο πρωθυπουργός της Μόριας και της Ειδομένης. Άρα υπάρχει ένα στοιχείο υποκρισίας. Και υπάρχει μια φράση που είναι σε εισαγωγικά, που για μένα είναι τα εισαγωγικά της ντροπής. Το δολοφόνοι διακινητές σε εισαγωγικά δεν μπορώ να καταλάβω σε τι αποσκοπεί. Δεν είναι δολοφόνοι οι διακινητές; Άρα, μόνο και μόνο που το βάζει σε εισαγωγικά, αυτό είναι όχι απλά απορίας άξιο, είναι ντροπή. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό, ειδικά από έναν άνθρωπο που έχει κυβερνήσει τον τόπο αυτό. Και επίσης, ποια συγκάλυψη; Ποιος να συγκαλύψει τι και ποιον; Είναι δυνατόν, και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στον κ. Τσίπρα. Είδα κάποιες πολιτικές δυνάμεις από τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο της αριστεράς που για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι ιδεοληψίες είναι πάνω από όλους και από όλα. Γίνεται ένα τραγικό συμβάν με ξεκάθαρη ευθύνη την οποία τη βλέπουμε να την αναφέρει ο Δήμαρχος Χίου, ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι άνθρωποι του λιμενικού σώματος. Οι διακινητές είναι οι υπεύθυνοι και ερευνώνται και όλες οι πτυχές».

Τέλος για την δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το χάος είπε: «Ξέρετε, φοβάμαι ότι με ευθύνη πολλών, έχουμε φτάσει στο σημείο οι έννοιες, οι λέξεις να χάσουν το νόημά τους. Και αναφέρομαι στη φράση αυτή, γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος, ακόμα και κάποιος που δεν στηρίζει την κυβέρνηση αυτή, δεν στηρίζει την ΝΔ ή έχει παράπονο. Γιατί προφανώς κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν καλύτερα, Που πιστεύει ότι η Ελλάδα του 2026, η Ελλάδα, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος».

«Νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο. Γιατί όταν δεν υπάρχει μέτρο, τότε δεν υπάρχει αξιοπιστία. Και ξέρετε κάτι; το λέω και πραγματικά με λύπη, γιατί αν υπάρχουν λίγοι πολιτικοί που έχουν βιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει χάος και αντιστάθηκαν στο χάος, ένας εξ αυτών είναι και ο κ. Σαμαράς. Το χάος το ζήσαμε. Το χάος το ζήσαμε και το ζήσε και ο κ. Σαμαράς. Το χάος ήταν εκείνοι που κυβέρνησαν μεταφερόμενοι από την πάνω και την κάτω πλατεία, υποθήκευσαν τη χώρα μας, μας έβαλαν στις ουρές, μας έβαλαν 30 καινούριους φόρους, αχρείαστους φόρους, υποθήκευσαν τη δημόσια περιουσία και συνέχεια μήπως και επανεκλεγούν στοχοποίησαν και τους πολιτικούς τους αντιπάλους με παραυπουργεία δικαιοσύνης. Ένας εκ των οποίων είναι ο κ. Σαμαράς. Θεωρώ ότι το χάος το ζήσαμε και κάθε άλλο παρά χάος είναι αυτό που ζούμε τώρα. Δεν είναι παράδεισος, προφανώς πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω, αλλά κάπου να το βρούμε στη μέση», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.