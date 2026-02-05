Στην Άγκυρα 6 και 7 Φεβρουαρίου η Επίτροπος Διεύρυνσης για τη συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε ένα «μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

H Επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, θα επισκεφθεί την Άγκυρα στις 6 και 7 Φεβρουαρίου για να συζητήσει τη συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας σε θέματα περιφερειακής σταθερότητας και συνδεσιμότητας, εμπορίου και επενδύσεων.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε ένα «μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, στις 6 Φεβρουαρίου, η Επίτροπος Κος πρόκειται να συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο Σεβντέτ Γιλμάζ, τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, τον Υπουργό Εμπορίου, Ομέρ Μπολάτ και τον Υπουργό Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε περιφερειακά ζητήματα, οικονομική και εμπορική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, καθώς και στην υποστήριξη των προσφύγων. Η Επίτροπος θα συζητήσει επίσης την περιφερειακή Ατζέντα Συνδεσιμότητας που συνδέει την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, τον Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία.

Μαζί με τον Υπουργό Σιμσεκ, η Επίτροπος Κος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής 200 εκατομμυρίων ευρώ του νέου δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που προωθούν την πράσινη μετάβαση στην Τουρκία.

Η Επίτροπος θα επισκεφθεί επίσης τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση και θα συναντηθεί με μέλη της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας και της Επιτροπής Εναρμόνισης της ΕΕ. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με στρογγυλή τράπεζα με ηγέτες Τούρκων επιχειρηματιών με επίκεντρο τις εμπορικές σχέσεις και τη συνδεσιμότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ