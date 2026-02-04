Απαγόρευση social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών και στην Ελλάδα - Σύντομα οι ανακοινώσεις

Σε απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών προσανατολίζεται η κυβέρνηση, μετά τις αντίστοιχες κινήσεις σε Γαλλία και Ισπανία.

Σε απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών προσανατολίζεται η κυβέρνηση, μετά τις αντίστοιχες κινήσεις σε Γαλλία, Ισπανία και Αυστραλία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, λεπτομέρειες και ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχουν ακόμη, ωστόσο σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις, καθώς η ελληνική κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πρώτους που έχουν αναδείξει το θέμα των κανόνων/ορίων για την προστασία ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από το 2024.

Σημειώνεται πως μεταξύ των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί είναι:

- Η δηµιουργία του KidsWallet, της πρώτης κρατικά υποστηριζόµενης εφαρµογής επαλήθευσης ηλικίας,

- Η υπερψήφιση της ελληνικής πρότασης για την καθιέρωση της ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από 13 κράτη-µέλη,

* Η υιοθέτηση της πρότασης αυτής από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

* Η δηµιουργία της ενηµερωτικής πλατφόρµας parco.gov.gr, µε πρακτικές πληροφορίες για γονείς και κηδεµόνες σχετικά µε τα διαθέσιµα εργαλεία προστασίας ανηλίκων.

Η Ισπανία ανακοίνωσε εχθές ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών και θα θεσπίσει νόμο που θα καθιστά προσωπικά υπεύθυνους τα ανώτερα στελέχη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.

Υπενθυμίζεται πως στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είχε σημειώσει πως τίθεται πλέον στο τραπέζι το θέμα για την Ελλάδα, μετά την τότε απόφαση της Αυστραλίας να απαγορεύσει την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω.