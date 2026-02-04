Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - «Βουτιά» 17% της Novo Nordisk

Μεικτά πρόσημα με ήπιες διακυμάνσεις σημειώνουν οι δείκτες στις ευρωαγορές στην Τετάρτη, με τους επενδυτές να αναμένουν ένα ακόμα πακέτο εταιρικών ανακοινώσεων.

Μεικτά πρόσημα με ήπιες διακυμάνσεις σημειώνουν οι δείκτες στις ευρωαγορές στην Τετάρτη, με τους επενδυτές να αναμένουν ένα ακόμα πακέτο εταιρικών ανακοινώσεων για το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, αλλά και αρκετές εκθέσεις μάκρο στοιχείων από τις οικονομίες της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 διαπραγματεύεται στο -0,13% στις 617,13 μονάδες. Ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί 0,08% στις 5.991 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει πτώση 0,23% στις 24.721 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,49% στις 8.219 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,53% στις 10.372 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σκαρφαλώνει στο +0,51% στις 46.654 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ανεβαίνει 0,04% στις 18.125 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της Novo Nordisk «βουτάει» σχεδόν 17% καθώς η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε πιο «μαζεμένες» προοπτικές για το 2026, με το guidance να προβλέπει μείωση των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών το 2026 μεταξύ 5% και 13%, αριθμοί που είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι προοπτικές της επηρεάστηκαν από τις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν στην αγορά, κυρίως στις ΗΠΑ, τον έντονο ανταγωνισμό και την λήξη της αποκλειστικότητας για τα επιτυχημένα φάρμακα απώλειας βάρους Wegovy και Ozempic στην Κίνα, τη Βραζιλία και τον Καναδά.

Η μετοχή της UBS υποχωρεί 1,6% παρά το γεγονός πως η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,2 δισ. δολ. για το τέταρτο τρίμηνο, μια αύξηση 56% σε ετήσια βάση, η οποία ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών που «έβλεπαν» 919 εκατομμύρια δολάρια. Η τράπεζα σχεδιάζει να προτείνει μέρισμα για το 2025 ύψους 1,10 δολάρια ανά μετοχή, αυξημένο κατά 22%.

Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών «έπεσαν» τα κέρδη της Credit Agricole για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς αυξήθηκαν τα κόστη λόγω της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της στην Ιταλία και των υψηλότερων προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια και άλλους κινδύνους. Πιο συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,7%, στα 4,1 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τα 3,9 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές, αύξηση που αποδίδεται κυρίως σε δαπάνες αναδιάρθρωσης και στον αντίκτυπο ενός ταμείου εγγύησης καταθέσεων στην Ιταλία. H μετοχή της τράπεζας υποχωρεί σχεδόν 2,5%.

Η Santander διαπραγματεύεται 3,5% χαμηλότερα στον απόηχο της ανακοίνωσης πως θα αγοράσει την αμερικανική περιφερειακή τράπεζα Webster Bank σε μια συμφωνία αξίας 12,2 δισ. δολ.,. Επίσης η ισπανική τράπεζα δημοσίευσε αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο τα οποία έδειξαν καθαρά κέρδη 3,76 δισ. ευρώ (4,45 δισ. δολ.) για την τρίμηνη περίοδο, έναντι των εκτιμήσεων της συναίνεσης για 3,41 δισ. ευρώ, με την Santander να αποκαλύπτει επίσης ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 5 δισ. ευρώ.

Η Carlsberg διεύρυνε το εύρος του guidance της για τα λειτουργικά κέρδη του 2026 σε σχέση με πέρυσι, μια κίνηση που αποτυπώνει τη συντηρητική στάση της ζυθοποιίας απέναντι στη ζήτηση για τα προϊόντα της. Ειδικότερα, η δανέζικη ζυθοποιία ανακοίνωσε ότι αναμένει οργανική ανάπτυξη από 2% έως 6% το 2026, διευρύνοντας το περσινό εύρος πρόβλεψης που κυμαινόταν μεταξύ 3% και 5%, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Jacob Aarup-Andersen να προειδοποιεί ότι η ζήτηση για μπύρα στις δυτικές αγορές παραμένει υποτονική. Η μετοχή της Carlsberg καταγράφει κέρδη σχεδόν 3,5% στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Ανάμεικτη ήταν η εικόνα στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Τετάρτη, οι οποίες επηρεάστηκαν από το μαζικές απώλειες των μετοχών τεχνολογίας στην Wall Street που επηρέασε το κλίμα, την ίδια ώρα που ο χρυσός ανέκαμψε και διεύρυνε τα κέρδη του για δεύτερη ημέρα.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,78%, λόγω των μετοχών τεχνολογίας. Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων ήταν ο κατασκευαστής εξοπλισμού τσιπ Lasertec , ο οποίος υποχώρησε κατά 7%, και ο κατασκευαστής παιχνιδιών Konami Group, ο οποίος έχασε 5,8%. Ο ιαπωνικός κολοσσός εξοπλισμού ημιαγωγών Tokyo Electron έχασε κατά 3,2%. Ο Topix πρόσθεσε 0,27% στις 3.655,58.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ανέστρεψε τις απώλιες που σημείωνε αρχικά και ενισχύθηκε 0,8% στις 8.927,8.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,57% στις 5.317,1, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης πρόσθεσε 0,45% στις 1.149,43.

Οι μετοχές της Nintendo υποχώρησαν περισσότερο από 9%, παρά τη διατήρηση της πρόβλεψης πωλήσεων για το σύνολο του έτους για την κονσόλα Switch 2, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν αρκετά πιθανά εμπόδια για τον γίγαντα των παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένου του εάν η εταιρεία θα επηρεαστεί από μια άνευ προηγουμένου αύξηση στις τιμές των chip μνήμης - ένα βασικό στοιχείο στις κονσόλες της.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ πρόσθεσε 0,052%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε 0,8%.