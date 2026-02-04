Πολιτική | Ελλάδα

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη τραγωδία, εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

«Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος» αναφέρει σε δήλωσή του

«Είναι ανείπωτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο. Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας για το ναυάγιο στη Χίο.

Και προσθέτει: «Κυρίες και κύριοι, οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές - και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος - που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.

Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου».

