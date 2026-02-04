Credit Agricole: «Βουτιά» 39% στα καθαρά κέρδη δ' τριμήνου - Αύξηση 4,7% στα λειτουργικά έξοδα

Κάτω από τις εκτιμήσεις τα κέρδη για το δ' τρίμηνο, καθώς αυξήθηκαν τα κόστη λόγω της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της στην Ιταλία.

Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών «έπεσαν» τα κέρδη της Credit Agricole για το τέταρτο τρίμηνο, καθώς αυξήθηκαν τα κόστη λόγω της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της στην Ιταλία και των υψηλότερων προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια και άλλους κινδύνους.

Πιο συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,7%, στα 4,1 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τα 3,9 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές, αύξηση που αποδίδεται κυρίως σε δαπάνες αναδιάρθρωσης και στον αντίκτυπο ενός ταμείου εγγύησης καταθέσεων στην Ιταλία.

Οι προβλέψεις ανήλθαν στα 629 εκατ. ευρώ, επίσης υψηλότερα των εκτιμήσεων, και περιλάμβαναν κονδύλια για νομικούς κινδύνους από δάνεια αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για σχέδιο ανάκαμψης της ιταλικής τράπεζας Banca Progetto.

Τα έσοδα άγγιξαν τα 6,9 δισ. ευρώ, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις για 6,7 δισ. ευρώ αλλά χαμηλότερα από τα 7,09 δισ. ευρώ που κατέγραψε η τράπεζα την ίδια περίοδο πέρσι. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 1,02 δισ. ευρώ, καταγράφοντας «βουτιά» 39% σε ετήσια βάση και κάτω από τις εκτιμήσεις για 1,1 δισ. ευρώ.

Η συσσώρευση αυτών των επιβαρύνσεων εξουδετέρωσε τη θετική επίδοση του τομέα asset gathering της Credit Agricole και αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο διευθύνων σύμβουλος Ολιβιέ Γκαβαλντά, ο οποίος δίνει έμφαση στην ανάπτυξη εκτός Γαλλίας. Πέρυσι παρουσίασε νέο στρατηγικό σχέδιο με επίκεντρο αγορές όπως η Ιταλία, όπου η Credit Agricole είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της Banco BPM.

Η Credit Agricole έχει αυξήσει το ποσοστό της στην ιταλική τράπεζα σε λίγο πάνω από το 20%, εν μέσω κύματος συμφωνιών στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της. Η αρχική ενοποίηση της συμμετοχής μείωσε τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου κατά 607 εκατ. ευρώ, ωστόσο αναμένεται να συνεισφέρει επαναλαμβανόμενα περίπου 100 εκατ. ευρώ ανά τρίμηνο στο εξής.