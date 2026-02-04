Alpha Bank: Σε ξένους επενδυτές το 80% του 7ετούς ομολόγου

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την τιμολόγηση έκδοσης Προνομιούχων ομολογιών ύψους 750 εκατ. ευρώ. Το 80% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδος.

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (εφεξής η «Alpha Bank») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε στις 03.02.2026 την τιμολόγηση της έκδοσης Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), λήξεως στις 10 Φεβρουαρίου 2033 (οι «Νέες Ομολογίες»). Οι Νέες Ομολογίες εκδίδονται με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι (6) έτη και με κουπόνι 3.500%. Η ζήτηση για τις Νέες Ομολογίες άγγιξε ποσό Ευρώ 3,5 δισ.

H έκδοση των Νέων Ομολογιών συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 127 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 86% από διαχειριστές κεφαλαίων, από τράπεζες και εταιρείες wealth management. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών στις προοπτικές του ομίλου και της χώρας.

Παράλληλα, η Alpha Bank απηύθυνε πρόσκληση για την εξαγορά (η «Πρόταση») των Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred) ύψους Ευρώ 450 εκατ. (ISIN: XS2562213145) εκδόσεως της Alpha Bank στις 16 Δεκεμβρίου 2022 (εφεξής οι «Ομολογίες»). Η Πρόταση πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού της Alpha Bank, επιτρέποντας στους επενδυτές τη μεταφορά της θέσης τους στη νέα έκδοση.

Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και ως Από Κοινού Επικεφαλής Διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.