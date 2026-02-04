Διαστημική κατασκοπεία από τη Ρωσία: Υποκλοπές από 12 ευρωπαϊκούς δορυφόρους

Οι ρωσικοί δορυφόροι Luch-1 και Luch-2 έχουν προσεγγίσει, επικίνδυνα, σημαντικούς ευρωπαϊκούς δορυφόρους τα τελευταία τρία χρόνια.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας εκτιμούν πως δύο δορυφόροι της Ρωσίας έχουν υποκλέψει τις επικοινωνίες τουλάχιστον 12 εκ των βασικών δορυφόρων πάνω από την ήπειρο.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι υποκλοπές βάζουν σε κίνδυνο τη μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών από τους δορυφόρους, αλλά, επίσης, επιτρέπουν στη Μόσχα να χειραγωγήσει τις τροχιές τους ή ακόμα και να τους καταρρίψει.

Τα τελευταία τρία χρόνια, ρωσικά διαστημικά οχήματα έχουν γίνει η σκιά των ευρωπαϊκών δορυφόρων. Ο χρόνος δεν κρίνεται τυχαίος καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

