Πολιτική | Ελλάδα

Δημοσκόπηση Alco: «Όχι» των πολιτών για social σε ανηλίκους - Προβληματίζουν ακρίβεια, διαφθορά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δημοσκόπηση Alco: «Όχι» των πολιτών για social σε ανηλίκους - Προβληματίζουν ακρίβεια, διαφθορά
Από την ακρίβεια έως τη νεανική βία και από τη λειτουργία των θεσμών έως τη συζήτηση για περιορισμούς στα social media, η εικόνα που προκύπτει είναι αποκαλυπτική.

Το δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha αποτυπώνει με εντυπωσιακή καθαρότητα τις αγωνίες, τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες των πολιτών.

Από την ακρίβεια έως τη νεανική βία και από τη λειτουργία των θεσμών έως τη συζήτηση για περιορισμούς στα social media, η εικόνα που προκύπτει είναι πολυεπίπεδη και αποκαλυπτική.

Με ποσοστό 56%, η ακρίβεια παραμένει μακράν το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες. Η πίεση στο καλάθι της νοικοκυράς, η αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά και η συνολική αίσθηση οικονομικής ασφυξίας διαμορφώνουν ένα περιβάλλον έντονης ανασφάλειας.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέο χρονοδιάγραμμα, βαρύτερα τα πρόστιμα - Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες το 2026

Ανοδικό ξέσπασμα για χρυσό και ασήμι μετά το sell off

Εθνικό Απολυτήριο: Προς εφαρμογή από το επόμενο σχολικό έτος - Τι αλλάζει

tags:
Δημοσκόπηση
Social Media
Ακρίβεια
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider