Δημοσκόπηση Alco: «Όχι» των πολιτών για social σε ανηλίκους - Προβληματίζουν ακρίβεια, διαφθορά

Το δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha αποτυπώνει με εντυπωσιακή καθαρότητα τις αγωνίες, τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες των πολιτών.

Από την ακρίβεια έως τη νεανική βία και από τη λειτουργία των θεσμών έως τη συζήτηση για περιορισμούς στα social media, η εικόνα που προκύπτει είναι πολυεπίπεδη και αποκαλυπτική.

Με ποσοστό 56%, η ακρίβεια παραμένει μακράν το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες. Η πίεση στο καλάθι της νοικοκυράς, η αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά και η συνολική αίσθηση οικονομικής ασφυξίας διαμορφώνουν ένα περιβάλλον έντονης ανασφάλειας.

