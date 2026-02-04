Carlsberg: Διευρύνει το guidance της για τα κέρδη του 2026 λόγω αβεβαιότητας στη ζήτηση

Η δανέζικη ζυθοποιία ανακοίνωσε ότι αναμένει οργανική ανάπτυξη από 2% έως 6% το 2026, διευρύνοντας το περσινό εύρος πρόβλεψης που κυμαινόταν μεταξύ 3% και 5%.

Η Carlsberg διεύρυνε το εύρος του guidance της για τα λειτουργικά κέρδη του 2026 σε σχέση με πέρυσι, μια κίνηση που αποτυπώνει τη συντηρητική στάση της ζυθοποιίας απέναντι στη ζήτηση για τα προϊόντα της.

Ειδικότερα, η δανέζικη ζυθοποιία ανακοίνωσε ότι αναμένει οργανική ανάπτυξη από 2% έως 6% το 2026, διευρύνοντας το περσινό εύρος πρόβλεψης που κυμαινόταν μεταξύ 3% και 5%, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Jacob Aarup-Andersen να προειδοποιεί ότι η ζήτηση για μπύρα στις δυτικές αγορές παραμένει υποτονική.

Η μετοχή της Carlsberg καταγράφει κέρδη σχεδόν 3% στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης.

«Δεν βλέπουμε τους καταναλωτές παγκοσμίως να υιοθετούν μια σημαντικά πιο θετική στάση», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η μπύρα παραμένει μια ανθεκτική κατηγορία, με πιθανή ανάπτυξη στις κατηγορίες premium και χωρίς αλκοόλ.

Ο Aarup-Andersen επιβεβαίωσε τις αναφορές ότι η Carlsberg διερευνά τις επιλογές που έχει για την ινδική μονάδα της, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής δημόσιας εισαγωγής στο χρηματιστήριο, αν και δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Η εταιρεία έχει αναπτυχθεί ραγδαία από την πρώτη της είσοδο στην Ινδία το 2006.

Οι ζυθοποιίες βρίσκονται αντιμέτωπες με υποχώρηση της κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς οι καταναλωτές πιέζονται από την αύξηση των τιμών στα βασικά αγαθά, την αβεβαιότητα γύρω από τις επιπτώσεις των δασμών και τις ανησυχίες για την υγεία που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ.

Οι πωλήσεις ανταγωνιστών, όπως η Heineken και η Anheuser-Busch InBev, έχουν επίσης επηρεαστεί από την εξασθένηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Η Heineken ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα την αιφνίδια αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου της, καθώς δυσκολευόταν να επαναφέρει την ανάπτυξη μέσω της στρατηγικής στροφής σε premium μπίρες και της επέκτασης σε αναδυόμενες αγορές.