Χατζηδάκης: Δεκατέσσερις παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη

Αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του, υποχρέωση της ανάρτησης εγκυκλίων, μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές με το Δημόσιο και άλλες 10 παρεμβάσεις.

Δεκατέσσερις παρεμβάσεις για να γίνει το κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που θα θέσει σε διαβούλευση η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες και παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

1. Αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση

Σήμερα προβλέπεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αλλά υπάρχουν δυσχέρειες. Μέχρι να γίνει καθολική η διαλειτουργικότητα, ο πολίτης δεν θα προσκομίζει κανένα δικαιολογητικό που ήδη διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση, πχ πιστοποιητικό γάμου, ιθαγένειας κλπ Είναι περίπου 30 πιστοποιητικά που αναζητούνται συχνά από τους πολίτες.

2. Αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών

Ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για ιστορίες καθημερινής τρέλας: Σήμερα οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου διεκδικούν δικαστικά ακίνητα πολιτών, χωρίς να διαθέτουν τίτλο ή επικαλούμενες ότι ήταν δημόσια γη επί Τουρκοκρατίας (παρά την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου). Είπε πιο συγκεκριμένα ότι κατά καιρούς το κράτος έχει διεκδικήσει την πόλη της Σαρωνίδας, τη μισή Καρδίτσα, πολυκατοικίες στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ως προσωρινή λύση έχει προβλεφθεί από το ΥΠΟΙΚ, μέχρι τον Ιανουάριο, αναστολή για νέες αγωγές, καθώς και αναβολή των υποθέσεων που ήδη εκδικάζονται.

Πλέον, εκτός από τις περιπτώσεις που ισχύουν σήμερα, το Δημόσιο δεν θα προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, ούτε θα ασκεί αγωγές:

-Αν οι ιδιώτες ή οι δικαιοπάροχοί τους έχουν ακίνητο μετεγεγγραμένο μέχρι το 1975

-Οι ιδιώτες έχουν εγκατασταθεί κατόπιν υπόδειξης δημόσιας αρχής (κυρίως πρόσφυγες)

-Διαθέτουν προσωρινά παραχωρητήρια ή αντίστοιχους τίτλους που έχει εκδώσει η Διοίκηση

Όλες οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν αμφισβήτηση κυριότητας για τέτοια ακίνητα καταργούνται. Εξαιρούνται ακίνητα που είναι εκ του νόμου κοινόχρηστα (αιγιαλοί, αρχαιολογικοί χώροι κλπ). Δεν επηρεάζεται επίσης η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας.

3. Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του

Ο πολίτης ψάχνει να βρει το σωστό τηλέφωνο ή mail για να μάθει που βρίσκεται η αίτησή του. Πλέον θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του. Θα ενημερώνεται για μια σειρά από πληροφορίες όπως ότι κατατέθηκε ο φάκελός του με πλήρη δικαιολογητικά, ποιος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος που χειρίζεται την αίτησή του, το διαδικαστικό στάδιο που βρίσκεται, καθώς και για τον εκτιμώμενο χρόνο διεκπεραίωσης.

4. Συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας, ο οποίος υποστηρίζει τους υπαλλήλους για ζητήματα δεοντολογίας και διακρίσεων, θα αναλάβει και συστηματική παρακολούθηση των καταγγελιών των πολιτών και θα ενημερώνει τακτικά τον αρμόδιο υπουργό.

5. Μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία

Αντί για ευκαιριακές νομοθετικές ρυθμίσεις υπό πίεση (πχ Μάνδρα, Μάτι, Τέμπη), θα θεσπιστεί πάγια ρύθμιση που ενεργοποιείται με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου. Θα καλύπτεται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης μελών οικογένειας ατόμου που απεβίωσε ή λόγω ηθικής βλάψης εξαιτίας τραυματισμού/αναπηρίας προσώπου. Δεν καλύπτονται υλικές ζημιές.

6. Ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις

Η Διοίκηση δεν συμμορφώνεται πάντα με δικαστικές αποφάσεις και ο πολίτης αναγκάζεται να προσφεύγει στα ίδια δικαστήρια για να αναγκάσει τη Διοίκηση να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Πλέον όλες οι δικαστικές αποφάσεις θα επιδίδονται ή θα διαβιβάζονται στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου η οποία θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση του φορέα. Δεν θα εισάγεται υπόθεση σε τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 2. του ν. 3068/2002 πριν παρέλθουν 6 μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής δικαστικής απόφασης στον φορέα. Όσον αφορά τις αποφάσεις με οικονομικό αντίκρισμα, ανεξάρτητα από τη διαβίβασή τους στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και στη ΓΔΟΥ, μμπορεί να ακολουθηθεί διαδικασία εκτέλεσης, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

7. Υποχρέωση της ανάρτησης εγκυκλίων

Ο πολίτης δεν γνωρίζει ποιες εγκύκλιοι εφαρμόζονται στην περίπτωσή του. Αναρτώνται μεν στη Διαύγεια, αλλά η έρευνα είναι δύσχρηστη, ενώ ορισμένες εγκύκλιοι βρίσκονται μόνο στις ιστοσελίδες των υπουργείων. Μάλιστα, δεν είναι όλες οι εγκύκλιοι σε ισχύ.

Πλέον η ανάρτηση θα γίνει υποχρεωτική και στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών και θα υπάρχει δυνατότητα για θεματική αναζήτηση όλων των εν ισχύι εγκυκλίων (εντός προθεσμίας 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ, διαφορετικά δεν θα ισχύουν). Σημειώνεται ότι αυτή η πρωτοβουλία συνδυάζεται και με την Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

8. Ψηφιακή ενημέρωση ωραρίων υπηρεσιών

Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι ο πολίτης δεν γνωρίζει το ωράριο μιας υπηρεσίας στην οποία θέλει να απευθυνθεί, ενώ πολλές φορές είναι αναρτημένες λανθασμένες πληροφορίες. Θα υπάρχει υποχρέωση ανάρτηση του ωράριου των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του υπουργείου - Οργανισμού, εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίσευση του νόμου σε ΦΕΚ.

9. Ενιαία ερμηνεία νομοθεσία από διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενηστάσεις των πολιτών

Τα αποκεντρωμένα όργανα δεν θα εξετάζουν προσφυγές με καθορισμένη τοπική αρμοδιότητα και θα δημιουργηθεί κεντρικό όργανο που θα παραπέμπονται υποθέσεις για λόγους ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας.

10. Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές με το Δημόσιο: έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με πλήρη ισχύ από πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Δυνατότητα επέκτασης του μοντέλου ΕΦΚΑ με υπουργικές αποφάσεις για εκθέσεις, αυτοψίας, βεβαιώσεις που γίνονται δεκτές από τη Διοίκηση. Θα υπάρχει απαίτηση για βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία μόνο αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (πχ αναβολές στράτευσης).

11. Αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και λειτουργία τους one-stop shop

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του συμβολαιογράφου με αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής του: α) διαλειτουργικότητα με ΤΕΕ και ΑΑΔΕ για περιπτώσεις απαλλαγής φόρου β) δημιουργία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού που θα καταβάλλεται το τίμημα και όλα τα έξοδα Στο εξής ο συμβολαιογράφος θα συλλέγει τα δικαιολογητικά με διαλειτουργικότητα, θα υποβάλλει ταυτόχρονα με το συμβόλαιο τις δηλώσεις για τον φόρο μεταβίβασης, θα παρακρατεί και αποδίδει το τίμημα τις οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και θα καταβάλει τα δικαιώματα του Κτηματολογίου.

12. Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίο με επικυρωμένη πράξη εφαρμογής

Εφόσον το ακίνητο είναι σε περιοχή με κυρωμένη και μετεγγραμμένη πράξη εφαρμογής και λειτουργούν κτηματολόγιο, είναι περιττό να συνταχθεί τοπογραφικό διάγραμμα από ιδιώτη μηχανικό.

13. Δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου

Ο φόρος θα μπορεί να καλύπτεται από το τίμημα της μεταβίβασης, δηλαδή το συμβόλαιο θα μπορεί να συντάσσεται χωρίς το πιστοποιητικό και ταυτόχρονα ο συμβολαιογράφος θα προσδιορίζει το ποσό του φόρου κληρονομιάς, θα το παρακρατεί για να το αποδίδει υποβάλλονται της φορολογική δήλωση μαζί με την υπογραφή του συμβολαίου.

14. Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου

Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου, όταν ένα ποσοστό του τιμήματος (ποθ ορίζει η ΑΑΔΕ με βάση το ποσό της οφειλής και το ποσό που εισπράττεται από τη μεταβίβαση) παρακρατείται από τον Συμβολαιογράφο και αποδίδεται στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και σε βήματα που έχουν γίνει ήδη, από το 2019, στη μάχη με το βαθύ κράτος.