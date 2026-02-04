Η doValue Greece στηρίζει την ολιστική ογκολογική φροντίδα με νέο Pampering Room στο Αττικό

Η ανάγκη για ολοκληρωμένη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών δεν ολοκληρώνεται με το τέλος της θεραπείας.

Η ογκολογική φροντίδα σήμερα ξεπερνά τα όρια της ιατρικής θεραπείας, δίνοντας έμφαση στη συνολική ευεξία και ποιότητα ζωής των ασθενών. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες της μετά-θεραπείας περιόδου, νέες πρωτοβουλίες έρχονται να ενισχύσουν μια πιο ολιστική και ανθρώπινη προσέγγιση στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Η περίοδος μετά τη θεραπεία συνιστά ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο, κατά το οποίο η σωματική και ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Με βάση αυτή τη σύγχρονη αντίληψη, η doValue Greece και ο Σύλλογος «Δίπλα στη Γυναίκα» προχωρούν στην επέκταση της συνεργασίας τους, δημιουργώντας ένα νέο Pampering Room στην Ογκολογική Μονάδα του Αττικού Νοσοκομείου και ενισχύοντας περαιτέρω την έννοια της ολιστικής φροντίδας στον δημόσιο τομέα υγείας.

Το Pampering Room είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος χώρος που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Lifestyle Medicine, προσαρμοσμένες στις ανάγκες ατόμων που αντιμετωπίζουν ή έχουν αντιμετωπίσει καρκίνο. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται υπηρεσίες ιατρικής υποστήριξης τρόπου ζωής, καθοδήγηση άσκησης, εξατομικευμένη διατροφική συμβουλευτική, παρακολούθηση ύπνου, συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και προγράμματα διακοπής καπνίσματος και μείωσης ή διακοπής της κατανάλωσης αλκοόλ.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο υλοποιείται το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Survivorship, ενταγμένο στη Survivorship Clinic του Αττικού Νοσοκομείου. Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία, η οποία εστιάζει στη συστηματική υποστήριξη των ασθενών κατά τη μετά-θεραπεία περίοδο, δίνοντας έμφαση στη φυσική αποκατάσταση, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη συνολική ποιότητα ζωής.

Η δράση αυτή αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας που ξεκίνησε το 2021 με τη δημιουργία του πρώτου Pampering Room στο Αρεταίειο Νοσοκομείο και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλάνο. Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου Pampering Rooms σε δημόσια νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, προκειμένου περισσότερες γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε μια ολιστική προσέγγιση φροντίδας.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της doValue Greece, Θεόδωρος Καλαντώνης, η εταιρεία επενδύει σταθερά σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Αξίες Ζωής». Η συνεργασία με τον Σύλλογο «Δίπλα στη Γυναίκα», όπως τόνισε, αναδεικνύει πως η σύμπραξη επιστημονικής γνώσης, κοινωνικής ευαισθησίας και θεσμικής υποστήριξης μπορεί να οδηγήσει σε δράσεις με πραγματική προστιθέμενη αξία για την κοινωνία.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Συλλόγου «Δίπλα στη Γυναίκα», Καλλιόπη Καλαϊτζή, επισήμανε ότι η επέκταση της συνεργασίας στο Αττικό Νοσοκομείο αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιο ανθρώπινης προσέγγισης στη φροντίδα των γυναικών που νοσούν. Παράλληλα, η Επιστημονική Υπεύθυνη της Ογκολογικής Μονάδας, Καθηγήτρια Αμάντα Ψυρρή, ανέδειξε τη σημασία της ενσωμάτωσης διεθνών βέλτιστων πρακτικών στο ελληνικό σύστημα υγείας.

Συνολικά, η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού τομέα, επιστημονικής κοινότητας και δημόσιων νοσοκομείων στη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου, ολοκληρωμένου και ανθρώπινου μοντέλου υγειονομικής φροντίδας.