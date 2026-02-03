Reuters: «Πολύ κοντά» η Ελλάδα στην απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών

«Πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών βρίσκεται η Ελλάδα, δήλωσε στο Reuters την Τρίτη ανώτερη κυβερνητική πηγή.

Σημειώνεται πως η Ισπανία δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών και θα θεσπίσει νόμο που θα καθιστά προσωπικά υπεύθυνους τα ανώτερα στελέχη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.

«Τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σ' ένα χώρο στον οποίο δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκονται μόνα τους... Δεν θα το δεχόμαστε πλέον αυτό», δήλωσε ο Σάντσεθ. «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι.

Υπενθυμίζεται πως στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε σημειώσει πως τίθεται πλέον στο τραπέζι το θέμα για την Ελλάδα, μετά την τότε απόφαση της Αυστραλίας να απαγορεύσει την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω.

«Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τις δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών ως δικαιολογία για να μην κάνουμε κάτι για το πρόβλημα», είχε υπογραμμίσει τότε.